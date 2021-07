I si per culpa dels indults, Pedro Sánchez i el PSOE perden les properes eleccions?

Els polítics quan governen han de decidir, governar és decidir i arriscar-se. Pedro Sánchez pren una decisió valenta, convençuda, pensant que les solucions han de venir de la política. Després de molts anys de judicialització i de quatre anys amb els polítics a presó, tocava aquesta solució per intentar un diàleg i un retrobament. Suposo que ha pensat que això era millor que no fer res, malgrat li pogués costar les eleccions. Això és el que fan els polítics valents.

I si no serveix de res?

Arriscar-se és això, intentar aconseguir una cosa encara que puguis no reeixir. Segur que alguna cosa passarà, ja estem notant petits canvis almenys una atmosfera diferent, gràcies als indults. Era un pas necessari però no suficient, però s’havia de fer. Si no, el camí del retrobament i la concòrdia no arribaria. Ara bé, haurem d’esperar un temps per veure si té un impacte. Per exemple, la foto d’Aragonès i Sánchez ens agrada, ja que més enllà del que es parlés a la reunió, mostra una normalitat que no vèiem de fa molts mesos. Segur que els indults hi han ajudat.

Diu que és un pas necessari però no suficient. Què més cal?

Cal que tots dos actors facin passos endavant. El món independentista ha de reconèixer que el 2017 es va equivocar, que hi va haver errors, que el que va passar no ser bo per Catalunya.

Alguna cosa diuen.

Amb la boca petita diuen que la unilateralitat no va ser una bona opció, que potser millor abandonar-la... Ja diuen coses, però no amb la contundència que nosaltres voldríem. Han de fer passos, han de deixar la unilateralitat i deixar de trencar amb la legalitat. I nosaltres hem de continuar treballant amb el govern català per anar avançant,.

En quin sentit?

En la millora del finançament, d’algunes competències que potser s’han de transferir... Hi ha moltes coses que es poden fer per part de tots dos, per intentar acostar-nos i trobar punts que ens uneixin. Per trencar el bloqueig que hi ha hagut els darrers anys.

Eren presos polítics?

No. Ni a Catalunya ni a Espanya hi ha ningú a presó per les seves idees.

Esperava que en sortir es mostressin tan poc penedits?

Puc entendre la seva actitud de no penediment. Ningú els ha dit que canviïn de conviccions o que no puguin defensar les seves idees amb tota la força. Però que ho facin sense saltar-se la llei. També és cert que no se la podran saltar, ja que estan inhabilitats. Crec que estan essent prou prudents, potser no diuen el que ens agradaria, però tampoc no ho poden dir, jo seria poc exigent en aquest sentit. Mentre no intentin subvertir l’ordenament jurídic ja està bé, no cal que donin les gràcies. Ara, potser estaria bé que no critiquin constantment el govern d’Espanya, que és qui els ha indultat.

Veu final al conflicte català?

Costa molt veure’l, no crec que sigui una cosa senzilla, serà llarg i difícil. Tots hi haurem de posar de la nostra part, si només ho fa una part, costarà més. Però als dos costats hi ha gent amb ganes de superar aquesta situació.

Quin és el conflicte català?

Que hi ha 7,5 milions de catalans i no tots pensem igual pel que fa a la relació amb Espanya.

I això és un conflicte?

Quan el govern va decidir que el que pensaven uns quants s’havia d’imposar a la resta, carregant-se l’ordre constitucional i l’Estatut, van ser dies molt durs. Es van oblidar d’una part dels catalans, això també ho haurien de reconèixer. No cal que demanin perdó, en tinc prou que reconeguin que hi ha catalans que no volen ser independents. Uns i altres hauran de parlar, si volem avançar. El que va passar és molt greu.

Quina línia vermella no s’ha de travessar en la taula de negociació?

La línia vermella és la llei.

El càstig imposat era el que mereixien?

No em pertoca a mi dir-ho. Per desgràcia, el PP va judicialitzar el tema, això s’hauria d’haver resolt políticament. Va obrir una via judicial que ha portat molt dolor i bloqueig.

Però si algú es salta la llei, la via judicial és la que pertoca, no?

Hi havia un problema polític, que ja venia de molt enrere. Es podia haver evitat la situació. El PP i els independentistes pensaven el mateix: com pitjor, millor. I fins avui. Els indults ens han de tornar al terreny de la política.

Va dir en Rufián que igual que hi ha hagut indults, hi haurà referèndum.

En Rufián pot dir el que vulgui, jo confio en la paraula de Pedro Sánchez. Va dir molt clar que no estem per l’autodeterminació. Si volen canviar la llei necessiten tres quartes parts del Congrés. Poden començar a fer campanya.

L’actual govern català esgotarà la legislatura?

No ho crec. Primer, perquè hi ha moltes diferencies entre ERC i Junts. I a més a més, han fet pivotar l’estabilitat amb la CUP, que és un partit inestabilitzador. Ja no han fet pressupostos de 2021 per no començar les baralles amb la CUP. Costa entendre que la CUP i el conseller Giró, per exemple, tinguin gaires punts en comú.

ERC hauria d’haver pactat amb el PSC i no amb JuntsxCatalunya?

Era una opció per trencar amb anys de governs fracassats i bloqueig institucional. ERC hauria hagut de permetre iniciar una nova etapa. Hauria d’haver pensat més a mitjà termini i obrir una etapa amb el PSC. Haurem d’esperar altres moments.

Abans em parlava de la foto amb el rei. Com valora l’actitud del monarca en relació a Catalunya?

No s’ha immiscit en la situació catalana. Ha sigut una actitud molt prudent, després del que va passar a l’octubre. Ara que sembla que hi ha distensió, ha recuperat la relació que tenia amb Catalunya, que era bona.

És optimista?

Sense els indults era difícil obrir una porta al diàleg i al retrobament. D’aquí a uns anys, amb més perspectiva, això es reconeixerà de manera molt contundent.

Perdoni que insisteixi: no s’haurà fet l’hara-kiri, el PSOE?

Crec que no. La gent és més intel·ligent del que pensem, i quan vota valora molt el respecte. L’opinió pública respecte dels indults ha anat canviat des que se’n va començar a parlar. Però repeteixo que no és suficient. Han de passar moltes coses, també per part dels independentistes.