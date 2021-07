La cridanera explosió de les darreres dades, sobretot els 413 nous casos positius o els grans salts fets tant per la Rt (1,96) com pel Risc de Rebrot (254), han encès les alarmes davant el que sembla ser una cinquena onada de la pandèmia que, però, a diferència de les que havíem viscut fins ara, no té de moment incidència ni en el nombre de morts ni en l’ocupació de llits d’hospital. De fet, segons les dades fetes públiques ahir pel Departament de Salut, a la regió sanitària de Girona hi havia divendres 27 persones ingressades per Covid-19. La xifra més baixa des del 22 d’agost de l’any passat. Aquests vint-i-set ingressats eren set menys que dijous (34) i catorze menys que just una setmana abans (41, el divendres 25 de juny). I, encara més important, la xifra de morts per Covid-19 a Girona es manté gairebé a zero des de fa un parell de setmanes. En els darrers tres dies, Salut no n’ha declarat cap defunció, en els últims 11 dies una, i des del passat 17 de juny que no hi hagut dos morts per coronavirus en un mateix dia a la demarcació.

La reobertura de l’oci nocturn, la celebració de Sant Joan i el rebrot dels contagis entre els menors de trenta anys no afecten, de moment, a diferència del que passa als CAP, ni a la mortalitat ni a la pressió hospitalària a les comarques gironines, però aquest augment de les interaccions socials i l’expansió de la variant delta sí que han disparat la resta d’índexs de la pandèmia. Per primer cop des del mes de gener, la Regió Sanitària de Girona ha superat els 400 casos de nous positius en dos dies consecutius - els 434 declarats de dijous i els 413 d’ahir - en una explosió de casos entre la franja d’edats que encara no han tingut accés a la vacunació que han fet paràmetres de manera exponencial paràmetres que, abans de les vacunes, tenien molt pes com la velocitat de contagi (una Rt que ha pujat des de l’1,51 de dijous fins a l’1,96 de divendres) o el Risc de Rebrot que es va enfilar 107 punts: de 147 a 254.

Unes dades de nous contagis que, com deia divendres el conseller de Salut Josep Maria Argimon, farien que «si no fos per les vacunes, estaríem tots tancats i barrats com en la primera onada». I és que la vacunació és l’explicació principal per entendre perquè l’augment de casos no està fent créixer el nombre de morts ni omplint els llits dels hospitals. Divendres, per exemple, només a la Regió Sanitària de Girona es varen posar 15.350 vacunes (3.364 primeres dosis i 11.986 per completar immunitzacions) després que dijous s’hagués batut el rècord amb més de 16.000. Un ritme de vacunació que ha protegit molt bé a una gran part de la població amb una edat més susceptible d’acabar ingressat per Covid-19. Una protecció que no han tingut els més joves que, fins a aquesta setmana, encara no havien tingut la possibilitat de demanar hora per vacunar-se.

5.705 nous casos a Catalunya

Com passa a Girona, els índexs del coronavirus s’han descontrolat al conjunt de Catalunya, on la velocitat del virus i l’índex de rebrot també pugen de manera alarmant després dels 5.705 nous casos diagnosticats el divendres. Això sí, com passa a Girona, el Departament d de Salut tampoc va diagnosticar cap mort i les xifres d’ingressats i ocupació de les UCIs segueixen molt més baixes que setmanes enrere

De la mateixa manera, a Catalunya també es va disparar divendres el Risc de Rebrot col·locant-se a 438 punts (pels 282 de dijous) mentre que la RT continua enfilant-se i i ja era de 2,07 fet que indica una transmissió comunitària, almenys entre els joves, «sense control». Segons les darreres dades de Salut, a Catalunya hi havia 473 persones hospitalitzades amb Covid-19, dues menys que dijous, però, en canvi, van pujar les UCIs: cinc més (120). La incidència acumulada de casos en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants també va pujar fins als 217 casos.