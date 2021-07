Llagostera va celebrar ahir la Festa del Segar, organitzada pel col·lectiu de segadors i segadores del municipi. La jornada va començar amb la tradicional demostració del segar en les seves diferents modalitats, tal com s’ha anat fent des dels anys 40 fins a l’actualitat. Una trentena de persones sense por de la calor van presenciar l’acte als camps propers de Sant Llorenç. «Les eines s’han de fer servir», explica el president del col·lectiu, Ricard Lloveras. «L’any passat no vam poder fer la festa i la gent en tenia moltes ganes», comenta. Al vespre, uns 150 veïns es van reunir en un sopar comunitari per menjar el tradicional rostit i l’actuació del grup Sifasol va cloure l’acte.