El grup Rumb(a)nd Palamós va inaugurar divendres passat la vuitena edició del festival de rumba de localitat baix-empordanesa. Prop de mig miler de persones, el màxim establert per evitar contagis, van ballar a l’Arbreda al ritme d’aquest grup confeccionat expressament per a l’ocasió. Es tracta del primer dels cinc concerts dels que consta el festival, que tindran lloc els divendres de juliol i seran tots gratuïts, tot i que caldrà reservar entrada per internet. El cartell també compta amb Joan Rovira, Maluks, el Tribut al Gato Pérez i Sabor de Gràcia, que tancarà el festival el divendres 30 de juliol. Els assistents podran seguir els concerts a peu dret amb la mascareta posada o asseguts a un espai amb cadires, respectant la distància de seguretat.