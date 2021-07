El secretari general de la patronal d’oci nocturn Fecasarm, Joaquim Boadas, va pronosticar que el 40% dels locals no obriran la setmana vinent, per l’augment de contagis de coronavirus i les restriccions anti-Covid de la Generalitat. «Passem del 10% que havíem dit que no obririen a un 30 o 40%; és una dada molt preocupant perquè, si va baixant l’oferta legal, creixerà la pràctica il·legal -com els botellons- i els contagis», va afirmar ahir Boadas en declaracions a Rac1.

Després que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s’obrís aquest passat divendres a modificar el pla sectorial de l’oci nocturn per introduir els test d’antígens abans d’entrar als locals, Boadas va assegurar ahir que aquesta demanda, que havia demanat la patronal, arriba «tard».

L’advocat gironí va subratllar que estan disposats a negociar test d’antígens amb 24 hores de vigència, però en canvi veu difícil implementar-los just abans d’entrar als locals. «És contraproduent, a no ser que es tracti de discoteques molt grans que es puguin permetre crear zones ad hoc», va destacar Boadas, que a més va recordar que «la gent, quan surt de festa, va a diferents locals i no es pot anar fent un test a cada lloc». El sector de l’oci nocturn és un dels castigats més al llarg de la pandèmia i ara el nou repunt de casos entre els joves l’ha tornat a situar en el punt de mira.