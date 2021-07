El registre d’imatges dels drons està regulat per la Llei Orgànica 3/2018, aprovada després del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) de la Unió Europea. El marc estableix el dret dels ciutadans a donar el seu consentiment per a la recopilació i processament de les seves dades personals. El protocol policial estableix que per gravar es requereix d'una autorització de la Direcció General de Seguretat Ciutadana i de la Conselleria d'Interior «perquè es faci un ús respectuós amb la intimitat de les persones afectades», va explicar Santiago Farré, responsable de l'assessoria jurídica de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les imatges registrades han de ser encriptades per garantir-ne la privacitat.

Què passa amb les imatges?

«Només es grava si el pilot detecta que s'està cometent una infracció», va apuntar Bielsa. «Quan capten actes delictius es judicialitzen, si es tracta de qüestions administratives no penals, com gent que fa botellón, les imatges poden servir per complementar l’atestat», va explicar el comissari Joan Carles Molinero, portaveu dels Mossos d'Esquadra.

Actualment s’està tramitant una proposta de llei orgànica que regula el tractament de dades personals per part dels cossos policials de l’Estat amb finalitats de seguretat pública. El text inclou sancions entre 6.000 i 240.000 euros per a qui incompleixi els preceptes que garanteixen un ús que no viola la intimitat dels ciutadans.

La crisis sanitària ha accelerat el desplaçament de drons per controlar el compliment de les restriccions a la mobilitat, però la seva arribada als carrers va més allà. La seva adopció s’ha convertit en una normalitat sense un ampli debat públic previ sobre els seus riscos, una cosa que inquieta als experts. «El dron ha arribat per quedar-se», va assenyalar al desembre Miquel Sàmper, llavors conseller d'Interior. A les comarques de Girona, policies locals com les de Lloret de Mar, Castell-Platja d’Aro o Llançà els han incorporat.

El dron policial s’entén com una extensió de l’helicòpter, uns «ulls aeris» complementaris que permeten una major agilitat en tasques com la cerca de persones perdudes a la muntanya, la investigació criminal, el control del trànsit en carreteres, la vigilància en l'accés a esdeveniments massius, la persecució de drons recreatius sense permís -una problemàtica creixent- o el suport a Bombers en casos d’accident.

A nivell local, la primera policia local catalana en adoptar els drones va ser Parets del Vallès, que ja l'any 2019 els usava per a la vigilància. El seu inspector cap, Joan Pérez Arteaga, és també coordinador del curs de pilots i operadors de drones que s’imparteix a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’únic centre universitari de formació a Espanya. En els últims mesos ha notat un augment en la demanda. «Totes les policies volen fer servir drons», va assenyalar, una cosa que atribueix, en part, a la «pressió política».

Com es regula el seu ús?

Tot i que els drons policials són una tecnologia nova, les lleis que regulen el seu ús a Espanya existeixen des de fa anys. Les seves càmeres de vigilància operen sota les mateixes normes que les càmeres que hi ha al carrer o les que porten els mateixos agents. Així, la Llei Orgànica 4/1997 estableix que l'ús de càmeres mòbils per part de les forces i cossos de seguretat en espais públics requereix d'autorització del màxim responsable provincial i s'ha d'aplicar amb proporcionalitat i en el cas que hi hagi un «perill concret». Aquest podria ser l'ús d'una terrassa privada per al tràfic de droga. Amb un permís judicial, la policia podria recórrer al dron per investigar aquest cas, però no per vigilar altres balcons de forma massiva. «No es pot patrullar a la recerca de coses», va assenyalar Arteaga.

El passat 31 de desembre, l'Agència Europea de la Seguretat Àrea (EASA) va posar en marxa una nova normativa comunitària en l'ús recreatiu de drones, el que exclou a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. El seu ús oficial queda recogit en el Reial decret 1036/2017, que estableix que qui autoritza les operacions amb l’aeronau son els seus propis organismes públics que regulen el cos. «El problema és la falta de transparència d'aquesta normativa», va advertir Karlos Castilla, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra i membre de l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). «Els protocols d’actuació són tant ambigus que donen molt de marge».

El desplegament d'aquestes naus i els seus protocols d'acció varien en funció de cada cos. «Cada ciutat és una història diferent perque depèn de les restriccions del seu espai aeri», va assenyalar Arteaga. Aixi, l'alçada a la qual poden volar no és la mateixa en un espai proper a Aeroports que en altres zones sense limitacions com a Matadepera. En qualsevol cas, aquest marc d'acció ha de ser aprovat per l’Agència Estatal de Seguretat Àrea (AESA).

La privacitat en el registre de les imatges

