Sant Pau de Segúries estrenarà aquest estiu el nou tram de via verda que ha finançat la Generalitat. Amb un cost d’1,2 MEUR, els treballs inclouen la instal·lació de quatre passeres metàl·liques i murs de contenció de terres. Fa uns 2,58 km des del Pont de Perella, que connecta amb la via verda de Sant Joan de les Abadesses-Colònia de Llaudet, fins a l’entrada de Sant Pau de Segúries.

Segons l‘alcaldessa del municipi ripollès, Dolors Cambras, aquest nou tram serà una millora molt important per als ciclistes i vianants que ja no hauran de compartir la carretera estreta i transitada per vehicles i camions.«Serà un reclam turístic però sobretot per als veïns, que podran moure’s amb seguretat i tranquil·litat», afirma Cambras, que recorda que tenen «punts negres» en la carretera actual. Es tracta d’una via estreta i molt transitada per vehicles i camions, que han de compartir la calçada amb els ciclistes. La nova via verda, que es posarà en marxa aquest estiu, serà una millora «molt important» per a la mobilitat sostenible al municipi.

Cambra creu que, com ha passat arreu de Catalunya, el confinament ha animat els veïns a sortir encara més a passejar i anar en bicicleta per la zona. «Hi ha moltes ganes de poder gaudir del nou tram», afegeix. Actualment ja hi ha dos dels quatre ponts o passeres metàl·liques instal·lades. Un dels que està pendent de posar és el que travessarà el riu Ter. Els treballs havien d’acabar a finals de juny però, amb les pluges, s’han endarrerit. La previsió, però, és que estigui enllestit a mitjans d’estiu. Les obres tenen un cost d’1,2 MEUR i els ha assumit la Generalitat. L’alcaldessa reconeix que l’obra hauria sigut inassumible per al consistori, que té un pressupost anual d’1 MEUR.

Per la seva banda, el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha mostrat satisfacció per la posada en marxa en breu d’un nou tram al Ripollès. El seu president, Eduard Llorà, remarca el paper que juga aquesta infraestructura per a la mobilitat sostenible i el turisme en família. Admet que inicialment es plantejava sobretot per atraure cicloturisme però que, a la pràctica i amb la pandèmia, ha situat els veïns dels municipis com a principals usuaris.

L’augment de la demanda ha fet que des del consorci ja estiguin treballant en la millora de la il·luminació per ampliar les franges horàries de les vies i evitar que se concentrin en unes hores. L’objectiu és poder-les utilitzar també de nit o durant l’hivern, quan les tardes són més curtes. També estan estudiant com allargar alguns dels traçats, specialment els que ofereixen connexions amb les zones urbanes.