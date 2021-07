El «Catskills» és una competició on alumnes d’ensenyaments professionals competeixen demostrant les seves habilitats en els diferents oficis que estan estudiant. I, en dues de les gairebé quaranta modalitats - Pintura de vehicles i Carrosseria - dos alumnes de l’Escola Tècnica Girona (ETG) van guanyar les respectives medalles d’or. Xevi Palomé, de primer curs del Grau Superior d’Automoció, i Juan Manuel Fernández, de segon curs del Grau Mig de Carrosseria, competiran el mes de desembre d’aquest any en l’«Spainskills» com a representants de Catalunya. «Tot esforç té una recompensa i aquests resultats han estat fruit de la dedicació dels alumnes a formar-se en el que els apassiona», explica Berna Baena, professor de l’ETG i tutor dels dos guanyadors del Catskills, que té clar que «sense tot el treball fet en el dia a dia per perfeccionar l’aplicació pràctica dels coneixements apresos no seríem on som». En cas de guanyar, també l’«Spainskills» de Madrid, els dos alumnes de l’Escola Tècnica Girona anirien al concurs mundial que es farà l’octubre del 2022 a Xangai (Xina).

«Recomanaria a tothom que hi pogués anar per només viure l’experiència del «Catskills», és molt divertit i a nivell personal és molt enriquidor», assegura Xavier Palomé, guanyador en la categoria de Pintura de Vehicles, mentre que Juan Manuel Fernández explica que «és una experiència molt bona on aprens a controlar els nervis, la precisió sota pressió i a créixer com a professional, si et marques l’objectiu pots aconseguir-lo».

Aquesta és la primera vegada que un alumne de l’Escola Tècnica Girona guanya el primer premi en el «Catskills» de Pintura de Vehicles, mentre que en la modalitat de carrosseria es revalida una medalla d’or que ja s’havia guanyat en la darrera edició. L’any passat, el «Catskills» no es va celebrar per culpa del coronavirus.

L’ETG és una escola gironina deformació professional orientada al sector de l’automoció que, entre altres coses, destaca per formar mecànics de motos de competició amb una escuderia pròpia inclosa: ETG Racing