El municipi de Banyoles tindrà des d'ara un punt lila itinerant per prevenir conductes de risc els caps de setmana al voltant de l'oci nocturn, segons ha informat aquest dilluns l'Ajuntament. La regidora Gemma Feixas ha explicat que, les nits de divendres i dissabte, es produeixen concentracions de joves en espais com el Parc de la Draga i que entenen que "necessiten sortir després d'un any i mig de pandèmia, però els botellons han generat conflictes de soroll amb els veïns i d'escombraries". Un altre inconvenient detectat és el de les "conductes de risc", segons ha assenyalat Feixas, per la qual cosa es posa en marxa aquest punt lila itinerant des de la mitjanit a les 4:00 hores al juliol, agost i setembre.

Cada setmana es decidirà la seva ubicació en funció d'on es detectin les concentracions de joves i l'objectiu és oferir un servei de suport, prevenció, orientació i acompanyament durant l'oci nocturn de les nits d'estiu, així com crear un espai de seguretat. També es vol oferir una figura educativa de referència en aquests llocs amb perspectiva de gènere i que faciliti recolzament en casos d'assetjament, alhora que fomenti els hàbits saludables. El punt lila itinerant el formaran una psicòloga i dues integradores socials de carrer que intervindran degudament identificades a les zones de concentració.