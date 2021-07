Aquesta setmana ja ha començat la vacunació entre la població de 16 a 29 anys, la franja més àmplia des de l’inici de la campanya. Salut té un objectiu clar: tallar el contagi entre els joves. La vacunació es va obrir aquest dimecres a Catalunya i les cues per agafar hora al web de Salut van arribar a acumular fins a 100.000 persones i més de mitja hora d’espera. La majoria de cites es van programar per la setmana que ve però en alguns territoris, en què quedaven algunes hores lliures, ja es van programar per a aquesta setmana.