La Cooperativa Garriguella a l’Alt Empordà ha començat a envasar vi en llauna. Una nova línia de negoci que aquest celler ha decidit tirar endavant arran de comprovar el canvi d’hàbits dels consumidors per la pandèmia. Un «pas endavant» que ha decidit fer aquest celler convertint-se en el primer de Catalunya en envasar i comercialitzar el seu propi vi en llauna.

L’enòloga de la Cooperativa Garriguella, Natàlia Duran, diu que està «convençuda» que la tendència anirà en aquest sentit i destaca les facilitats d’aquests envasos. «Hem vist que cada vegada hi ha més gent que va a la muntanya, a la platja o a fer activitats arreu i amb la llauna és molt pràctic. No pesa, s’aixafa i no necessites obridor», explica.

De moment, el celler alt-empordanès ha tret tres línies de producte, en envasos de 25 centilitres. Un de blanc, un de rosat d’agulla i un de negre jove.

De moment la rebuda ha estat «molt bona» i Duran dona per fet que serà un dels productes més tirada tindran a la cooperativa. «Sincerament crec que la moda va per aquí i segur que quan la gent ho provi li agradarà realment», explica. L’enòloga entén que encara hi pugui haver gent amb «reticències» a beure vi enllaunat, però destaca els grans avantatges que té.

En aquest sentit, Duran remarca que per a vins joves és «perfecte» perquè impedeix l’entrada de llum i aire i manté les propietats organolèptiques del vi. «Aconseguim un producte de molt alta qualitat que el client valora quan el prova i en queda sorprès», remarca. Des del celler deixen clar que en cap cas la llauna substituirà l’ampolla de vi tradicional, però sí que ho veuen com un complement.