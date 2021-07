Nedar la Costa Brava des de Portbou (Alt Empordà) fins a Blanes (Selva) sense parar per recaptar fons per eliminar arts de pesca perduts al fons marí. És el repte KAI, un desafiament solidari "molt dur" i que es farà per primer cop a la història. Un grup de nedadors del club Radikal Swim, liderats per Gerard Alemany, farà la travessa d'entre 115 i 120 quilòmetres a un ritme previst d'uns 3,5 quilòmetres per hora. En total, unes 40 hores seguides nedant. L'objectiu és recaptar més de 50.000 euros per finançar el projecte de la Universitat de Barcelona Evitem la Pesca Fantasma, una iniciativa per reduir l'impacte devastador de les arts de pesca perdudes. Si les condicions de mar i vent són bones, la travessa començarà el 21 d'agost.