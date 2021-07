Divendres 25 de juny un grup de joves va arrencar una bandera LGTBI de dimensions considerables que s’havia col·locat en un pont a tocar de la plaça Poeta Sitjà de Platja d’Aro durant la setmana de l’orgull. El grup, de qui de moment es desconeix la identitat, va desplaçar-se fins a la plaça Lluís Companys on va encendre un petard amb la bandera. Aquest acte d’incivisme va acabar amb l’objecte encastat en un dels cotxes que hi havia aparcat a l’indret.

Els fets van passar a les 18 h d’aquell dia i aquest dissabte, 3 de juliol, l’afectat ho va denunciar formalment a la Policia Local. El veí, que vol preservar l’anonimat, explica que li ha quedat un residu plàstic adherit al lateral del vehicle i que la reparació és «senzilla», però que actes d’aquest tipus s’han d’aturar. De fet, posa sobre la taula el debat de si va ser un acte d’incivisme o anava més enllà i es tractava d’un «delicte d’odi». Ara, els fets seran investigats i es revisaran les càmeres de seguretat per mirar d’identificar els autors. La regidora de l’oposició a l’ajuntament municipal, Sònia Sánchez, va explicar que fa un parell de mesos que es produeixen actes incívics a la zona com conducció temerària o deixar deixalles a la via pública i insta al govern a posar-hi remei.