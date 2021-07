Fins a deu dones han perdut la vida en un crim masclista a la província de Girona en els últims nou anys. Només tres havien presentat una denúncia prèviament contra el seu agressor, que les va acabar assassinant. Tot i això, cal dir que de les deu dones finades, n’hi havia dues que en el moment del crim tenien ordres de protecció vigents. La manca de denúncies és un tema que preocupa a les autoritats i associacions dedicades a lluitar contra la xacra de la violència masclista. De la qual se’n desconeix una gran part encara.

A les comarques gironines, l’últim crim masclista es va produir el més passat, el 2 de juny, a Porqueres. Un home va matar la seva dona a ganivetades i es va entregar hores després dels fets a la comissaria dels Mossos de Banyoles. La va deixar dessagnar al seu pis del carrer Canigó.

No hi havia denúncies prèvies de maltractaments però companyes de la víctima van explicar que el volia fer fora de casa perquè consumia drogues. A més, l’autor confés té un llarg historial delictiu. La magistrada del jutjat de violència de gènere de Girona va decretar presó comunicada i sense fiança per a l’home -Miguel Ángel Palma, de 45 anys- acusat de matar a ganivetades la seva parella. Aquest cas va consternar la població de Porqueres ja que la víctima, de 48 anys, Alla Bukancova, era molt coneguda.

Morta a mans de la parella

Alla és una de les deu dones que han perdut la vida en un feminicidi perpetrat en l’àmbit de la violència masclista. Les dades de l’Institut Català de Dones mostren que se n’han produït deu des del 2012 a la província.

I és que com li va passar a la difunta de Porqueres, la major part van perdre la vida a mans de la seva parella. Concretament, vuit d’elles. D’aquestes, en sis dels casos l’assassí era la parella i els dos restants, el marit. En el cas de Porqueres, el crim va ser perpetrat per l’espòs. Un home amb el qual convivia des de feia anys i amb qui va contraure matrimoni ara feia prop de dos anys.

La franja d’edat amb més finades en un crim masclista des del 2012 és la que abraça entre els 41 i 50 anys. Hi ha hagut fins a quatre dones que pertanyien a aquest grup d’edat. Per nombre de víctimes, les segueixen les de la franja dels 18 als 30 anys, amb dues i les des 31 al 40 amb també dues dones mortes. Quant a la nacionalitat de les víctimes, quatre d’elles eren espanyoles i la resta de diversos orígens. Cal destacar que dues eren d’altres països europeus i les quatre restants, d’altres àrees.

8 fills orfes de mare

Després d’una mort d’aquest tipus hi ha fills que queden orfes de mare. Aquestes 10 víctimes mortals en van deixar vuit sense la seva progenitora. S’ha de dir que set d’aquests fills eren menors d’edat en el moment que es va produir el crim masclista. Unes criatures que en algun cas també es van quedar sense pare, ja que l’agressor es va matar després de cometre el crim.

93 feminicidis

Des de l’any 2012 s’han produït 93 feminicidis a Catalunya. En prop del 60% dels casos, la persona que va cometre el crim masclista era la parella de la víctima. La major part de les dones mortes eren de nacionalitat espanyola -68%- i van deixar 75 fills orfes de mare arran de la seva mort. Una dada molt elevada.

Ajudes per 1,5 milions a entitats

L’Institut Català de les Dones convoca subvencions a entitats per a projectes contra les violències masclistes i que promoguin la igualtat de gènere. El termini per presentar sol·licituds finalitza divendres. Hi poden optar projectes per a l’erradicació de les violències masclistes, la promoció de la igualtat de gènere i per a la millora de condicions de vida de dones en situació d’exclusió. A través d’aquesta convocatòria, l’ICD atorgarà 1,5 milions d’euros a projectes dins d’aquestes línies que tenen com a objectiu eradicar la violència masclista i promoure igualtat de gènere.