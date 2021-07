Fa dies que es parla d’una possible cinquena onada de la pandèmia de covid-19 a Catalunya. I les dades no paren de donar ales a aquest escenari. Les últimes setmanes, hi ha hagut un augment important de contagis, especialment focalitzat entre el col·lectiu més jove que no ha rebut la vacuna i, per tant, no està immunitzat.

A la Regió Sanitària de Girona, la xifra de contagis ha baixat una mica amb 275 nous casos, després de dos dies consecutius superant els 400 per primer cop des del mes de gener. I és que dijous n’hi va haver 434 i divendres, 413.

Amb la reobertura de l’oci nocturn i la relaxació de les mesures, que ja no obliguen a dur la mascareta a espais públics exteriors, el risc de rebrot també s’ha disparat. Concretament, ha pujat 162 punts més, fins a 416. Una xifra que està molt lluny dels 79 punts de la setmana del 17 al 23 de juny.

Un altre dels indicadors que ha crescut és la taxa de contagi (Rt), que ha arribat a 2,51; més de cinc dècimes per sobre de l’últim valor (1,96) i que a principis de juny es mantenia per sota del punt.

La taxa de confirmats per PCR o Test d’Antígens, segons dades del Departament de Salut, és de 126 per cada 100.000 habitants i la incidència a la Regió Sanitària de Girona és de 163 en catorze dies.

A més, els laboratoris i farmàcies han detectat que el 10,33% de les proves que fan, surten positives. Per sort, la majoria dels casos no són greus i no s’està congestionant els centres de salut. Actualment, hi ha 31 pacients ingressats a hospitals de la província, quatre més que en l’anterior balanç, i set persones a l’UCI.

En total, els casos confirmats i acumulats des de l’inici de la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona són 78.317. I a Catalunya, la xifra s’eleva a 670.219; amb 3.286 casos nous de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, segons dades del Departament de Salut.

Pel que fa a les defuncions, des de l’inici de la pandèmia han mort 22.270 persones, segons el darrer balanç de la conselleria. A Girona, ha traspassat una persona més elevant la xifra de la regió a 2.124, després de dues setmanes mantenint-se a zero.

A tot el país, hi ha 4.290.340 primeres dosis administrades i 3.092.473 persones ja han rebut la pauta completa. Si es té en compte la població a partir de 16 anys, els percentatges són un 64,3% amb la primera dosi i un 46,4% amb la pauta completa.