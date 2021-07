La xifra de descàrregues de certificats covid de la UE a Catalunya va en augment i la xifra ja ascendeix a gairebé 1,4 milions. En concret, 1.394.376.

Aquest certificat no és obligatori per viatjar i només acredita una situació en un moment determinat; la seva validesa no se sosté en el temps, i cada país membre pot determinar els requisits d’accés.

Bàsicament, el certificat acredita tres circumstàncies diferents: recuperació, vacunació o prova diagnòstica covid.

El primer es pot expedir quan s’ha passat la covid-19 amb una prova diagnòstica PCR positiva al sistema de salut de Catalunya des de fa un mínim d’11 dies i un màxim de 180 dies.

El segon és per la població que ja ha estat vacunada amb la pauta completa de vaccins contra la covid aprovats per la Unió Europea: Pfizer, Moderna, Janssen i Astrazeneca.

I l’últim acredita que s’ha obtingut un resultat negatiu d’un test d’antígens ràpid (TAR), que té una validesa de 48 h, o amb una PCR, que té una validesa de 72 h.

L’últim informe de el Centre Nacional d’Epidemiologia i l’Institut Carlos III confirma que els menors de 30 són ara la franja més afectada pel virus i que, a més, els casos en aquest grup s’han incrementat notablement en les últimes setmanes.

Els contagis en joves d’entre 10 i 19 anys han crescut un 24%. I els casos a la franja d’entre 20 i 29 anys han pujat un 12%. Les dades mostren que estem davant d’una nova explosió de casos que, a hores d’ara, comença a posar contra les cordes als centres d’atenció primària. Només a Catalunya, aquesta setmana els CAP han atès més de 11.000 positius, la xifra més alta des que hi ha un registre.

«Si només tenim en compte el nombre de nous contagis, la situació és comparable a la primera onada. Però, per sort, la població més susceptible de patir les conseqüències més greus d’aquesta malaltia ja està protegida», va explicar la investigadora de el Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).