Calonge i Sant Antoni han donat el tret de sortida a les activitats d’estiu, amb la inauguració dissabte de l’Estiu Actiu. Aquest programa d’animació turística, que enguany arriba a la seva 25a edició, ha planificat 700 activitats culturals, esportives i d’oci dirigides al públic familiar.

L’acte d’estrena va anar a càrrec de la companyia Alea Teatre, amb un espectacle multidisciplinari en clau de performance, al paratge del Collet de Sant Antoni, al qual van assistir 500 persones.

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni vol celebrar l’aniversari recuperant algunes de les propostes que més bona acollida han tingut aquests 25 anys, com ara espectacles de teatre de carrer de gran format o el concert de Sopa de Cabra, que es repeteix al municipi després de 25 anys el 24 de juliol i que és una de les activitats estrella d’aquest període. A més, precisament després d’un any complicat per la crisi sanitària i econòmica ocasionada per la covid, el consistori encara aquesta temporada amb «unes previsions d’èxit molt altes» i «màxims històrics d’afluència i visitants al municipi».

El ventall d’activitats que l’Estiu Actiu ofereix va des de tallers destinats a la mainada, exposicions d’art, activitats musicals, espectacles de teatre de formats i disciplines diferents i cinema a la fresca, fins a la pràctica d’esports a la platja, concursos i visites guiades per a conèixer millor el territori.

Festa Major

D’altra banda, demà comença la Festa Major de Calonge amb el concert «Emociona’t» de la Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya, amb els vocalistes Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núñez i Paula Giberga.

Entre les activitats programades fins al pròxim dilluns 12 de juliol, hi ha tallers infantils, un concurs de dibuix, una concentració de vehicles i diversos espectacles. Quant a la part musical, divendres actuaran el Cor Geriona i Blackiss, dissabte l’Orquestra Di-Versiones i diumenge l’Orquestra Meravella. Per respectar l’aforament, cal reservar o comprar les entrades prèviament a l’Oficina de Turisme.