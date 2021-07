Hostalric va celebrar aquest cap de setmana la seva Festa Major. Després d’un any en què les fires es van suspendre, el municipi va recuperar les atraccions d’una manera atípica, enmig de fortes mesures de prevenció sanitàries. «Som un dels primers pobles que hem apostat per recuperar les fires. Crèiem que era important fer-les, si els protocols i el Procicat ens ho permetien perquè la gent necessita ara mateix tenir aquest aquest espai de desconnexió per a poder gaudir», explica l’alcalde de la població, Nil Papiol. Tot i això, diu el batlle, s’han seguit estrictament els protocols covid-19 marcats pel Procicat. «L’espai està perimetrat perquè hi hagi un estricte control d’aforament i la gent pugui gaudir de forma segura». Les mesures, explica, han causat algunes reticències per part dels paradistes, com per exemple el tema dels horaris. «Els agradaria fer els horaris de sempre, però seguint els protocols s’ha de tancar a les 01h», lamenta el Batlle. Tot i això, reconeix, «ho han entès molt bé». Tot i tenir ganes de fer la vida el màxim de similar a com era abans «és important respectar al màxim les mesures, perquè sinó podria passar que s’aquí a poc tornem a estar tots confinats, o que retrocedíssim en l’estat de la pandèmia, i no ho volem», diu l’alcalde.