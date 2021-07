Tots els oficis tenen els seus tòpics. De ben segur que quan ve el cap la paraula detectiu, les imatges que solen acompanyar-la són les d’una lupa, un home amb gavardina fent algun espionatge nocturn o una càmera de fotos. I potser també ens vindrà al cap cèlebres figures com ara C. Auguste Dupin, Sherlock Holmes i Hèrcules Poirot.

I com tots els mites i llegendes, hi ha una part que coincideix amb la realitat, però també hi ha molts aspectes de la professió que han evolucionat des de l’inici de la professió, que a Catalunya va néixer cap al 1920.

«El tòpic de la lupa sempre ens ha identificat, fa gràcia», indica Mercè Ferran, presidenta del Col·legi de Detectius de Catalunya. Fa dos anys que n’és la màxima responsable, i és la primera dona que ostenta el càrrec. Ferran explica que les dones suposen un 30% dels col·legiats, però tot i això, sempre hi ha hagut dones detectives. «Hem format part d’aquest ofici des dels seus orígens», subratlla.

«És cert que la professió està envoltada de cert misteri, però les noves generacions ho han desmitificat molt!», assegura Ferran. «Els detectius no només investiguem temes de banyes, tot i que és cert que va haver-hi un moment que l’adulteri era delicte i la intervenció del detectiu tenia més lògica», subratlla. «Passem moltes hores al carrer i veiem moltes coses», alerta la presidenta.

Admet, però, que hi ha detectius que són més reticents a anunciar la seva professió. «Hem de poder-ho dir, és una professió regulada», sosté.

Ara, però, la professió s’ha anat adaptant a la situació de cada moment, i el «gran fort» de l’ofici és el món empresarial: investigacions sobre possibles fraus en baixes laborals, falsedats als currículums, investigació de candidats a ocupar llocs de responsabilitat... Tot plegat, tasques que requereixen una feina de contrast que per llei, només un detectiu pot fer.

Amb tot, també actuen en àmbits mercantils, personals, familiars, etc. «Tot el que impliqui investigar i obtenir informació en aquests àmbits», indica. El perfil, doncs, és molt variat, i actualment les noves fornades venen atretes pel món de la investigació privada. De fet, aquest ofici té un grau universitari impartit a la Universitat de Barcelona que forma detectius. El més important, però, és que la persona que requereix els serveis del detectiu tingui un interès legítim, és a dir, que justifiqui iniciar una investigació. «No pots anar a un detectiu a demanar-li que t’investigui quin patrimoni té el teu veí, això és espionatge», assenyala la presidenta.

A Girona, el Col·legi compta amb vuit col·legiats. A Catalunya n’hi ha al voltant de 300, tot i que hi ha vora 1.500 llicències de detectius actives.

Una de les tasques del detectiu és la col·laboració amb associacions de familiars de desapareguts. Però no sempre defensen els interessos del contractat, sinó que en últim terme, escolten la voluntat de l’investigat. «No totes les desaparicions són voluntàries, i no revelem la localització del desaparegut si no ens ho autoritza», matisa.

A més, també treballen de forma habitual a Fires com ara la Fitur de Madrid. «Un detectiu va de paisà, és fàcil que pugui detectar incidents que no pas un vigilant uniformat, que pot fer una feina més dissuasòria».

Els nous entrebancs

L’instrusisme és un dels ulls de poll de la professió. «Hi ha grans empreses que contracten advocats o altres figures perquè facin tasques d’investigació que no poden fer per llei», subratlla Ferran. Un exemple és el compliance penal, el protocol que dissenyen grans empreses per evitar males pràctiques legals que els puguin dur als jutjats.

La crisi sanitària també ha suposat un perjudici important pels detectius. «Durant aquests mesos hi ha empreses que han preferit estalviar-se contractar un detectiu, i també ha canviat la manera de treballar i amb el teletreball es fa més complicat investigar», diu. A més, s’hi ha sumat la dificultat afegida que ha suposat la mascareta a l’hora de reconèixer i identificar les persones.