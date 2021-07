Encara que l’opacitat sobre els contractes és enorme, les vacunes contra la COVID-19 han rebut almenys 47.500 milions d’euros de fons públics per a la seva posada en marxa, segons l’anàlisi realitzada pel Global Health Centre de Ginebra. La ingent xifra inclou 4.600 milions d’euros que diversos països han invertit en i+di més dels 42.800 milions d’euros dels acords de compra subscrits abans de l’aprovació de les vacunes i, per tant, bona part d’ells destinats a finançar els assajos clínics i a ampliar la capacitat de producció de les farmacèutiques. Per això, l’esmentada institució els cataloga com a «inversions en R + D».

La majoria dels fons han estat aportats pels governs dels Estats Units i la UE, als quals segueixen un nombre petit de països desenvolupats i la Xina. I les companyies que més inversió han rebut són Janssen (1.028 milions de dòlars), Moderna (955 milions de dòlars), Pfizer (800 milions de dòlars) i CureVac (726 milions de dòlars). Juntes acaparen més de la meitat del finançament públic en R+D. Més lluny se situa el sèrum d’AstraZeneca, que hauria rebut 115 milions de dòlars, segons estableix el Global Health Centre de Ginebra.

Segons assenyala l’experta Irene Bernal. hi ha una «enorme falta de transparència en la política farmacèutica ». Per això, és «molt difícil» actualment conèixer la quantitat exacta de diners públics que s’ha invertit en la investigació i desenvolupament de les vacunes.