«En els últims anys les investigacions per infidelitat han caigut radicalment», assegura Ferran Gassó, detectiu i criminòleg instal·lat a Girona des de fa més de 30 anys. Quan es va establir a la ciutat l’any 1991, les infidelitats tenien un pes «bastant important» entre els casos que els encarregaven els clients. I també ha canviat la manera d’investigar-ho: ara s’investiga a través de les xarxes socials. «Podem trobar molta informació», apunta. I és que se saben tots els trucs per «enredar» l’investigat i aconseguir accés als seus perfils.

Aquest ofici té una part «d’adrenalina i aventura»: «Hores assegut al cotxe, saltar-te semàfors -i pagar les multes-, perseguir gent, fer de hacker per les xarxes socials...

És un ofici, com tants d’altres, que requereix passar desapercebut mentre es treballa. «És la norma número 1». La segona, tenir vocació.

Nascut a Barcelona el 1963, Gassó va arribar a Girona el 1991, dos anys després d’obtenir la diplomatura d’Investigació Privada a la Universitat de Barcelona arran d’una oferta del detectiu gironí, Antoni Pagès, per ocupar un lloc de feina al despatx. Pagès havia obert el despatx el 1963, estenent la professió per primera vegada a les comarques gironines. «De seguida vaig notar el canvi: aquí em trobava més casos d’empresa petita i sobretot temes familiars: infidelitats, custòdies de menors i divorcis», explica. «En canvi, a Barcelona hi havia grans empreses amb casos de patents, marques, investigació comercial...».

Sabia que establint-se a Girona perdia la possibilitat d’optar al que altres companys han assolit: viure com empresaris i guanyar-se «molt bé la vida». Però Gassó va prioritzar la qualitat de vida que té aquí, i la feina no li manca. Per contra, li toca viatjar amunt i avall constantment.

Als inicis de la seva trajectòria, durant els anys 90, els clients que li entraven per la porta solien estar preocupats per temes de «banyes»: «Abans el 90% de les vegades la dona era qui buscava el marit infidel, i quan eren homes que tenien sospites, s’equivocaven».

Ara, aquest encàrrec ha caigut molt, i la igualtat s’ha imposat en aquest tipus de casos, que Gassó situa en un percentatge del 50%.

També hi havia demanda per descobrir si l’home pagava serveis a prostitutes. «Això era més perdonable que una infidelitat, perquè una amant podia ser una possible rival», manté.

En aquella època, calia sortir al carrer amb un mapa i moltes preguntes preparades per interrogar de forma dissimulada a veïns i coneguts de l’investigat.

«Abans es coneixia tothom i la gent era més confiada, i s’explicaven les coses, i ara se sol anar amb més recel», diu el detectiu. Aquesta via d’informació, doncs, és una de les coses que ja és aigua passada a la professió. En canvi, se’ls ha obert tot un món nou a través d’Internet i de les xarxes socials. «Ja no preguntem al veí, mirem el Facebook», rebla. Això no vol dir, però, que no segueixin trepitjant el carrer. «Potser ho fem una mica menys, però el carrer s’ha de trepitjar sempre, necessites la prova», aclareix. «Les xarxes ens poden estalviar dies de vagarejar pel carrer, i han revolucionat la manera de treballar».

Els detectius sempre han tingut molta set de nova tecnologia i no els ha costat gens adaptar-se als canvis. «Hem passat d’anar amb les monedes per trucar a les cabines telefòniques i a anar amb mapes a poder saber amb aplicacions la matrícula d’un cotxe», subratlla.

Una de les coses que més gaudeix de la professió és la seva heterogeneïtat: «Sempre fem coses noves», explica. La seva clientela és bastant equilibrada: «Devem tenir un 60% de clients d’empreses i un 40% de particulars». El tipus de feina també ha evolucionat molt: «Ara els progenitors estan molt preocupats per la cura dels fills», indica. L’auge de les custòdies compartides ha afavorit investigacions per controlar que l’altre progenitor «faci bé els deures».

També s’han «disparat» els casos per delatar cultius de marihuana. «Ara cultiva molta gent», assenyala el detectiu. «Molts són per autoconsum i és petit tràfic, però els tenen molt ben amagats», riu.

A més, ara la dona ha passat de ser el client típic d’infidelitat a part activa en la contractació. «Moltes empreses tenen dones als càrrecs de recursos humans, que són qui encarreguen els casos», assenyala.

La pandèmia també ha fet aflorar el que, segons Gassó, pot ser una nova línia d’investigació: els controls en el teletreball. «Ja hem tingut un parell de casos per investigar si un treballador compleix les tasques», sosté.

L’ofici ha evolucionat, i segurament encara viurà més canvis. «M’agrada la meva feina i sortir al carrer, no tinc pressa per jubilar-me i crec que m’he guanyat bé la vida aquí, no ho canviaria per res», valora. La seva feina, en definitiva, és «trobar la veritat».

I és que com diria el cèlebre Sherlock: «Només la veritat ens fa lliures».