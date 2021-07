Pels volts de Sant Joan, saltaven totes les alarmes pel creixement de casos de coronavirus entre joves que havien viatjat a Menorca, Mallorca i Tenerife en viatges de final de curs, sobretot de segon de batxillerat. La situació s’ha agreujat fins a tal punt que, a Catalunya, aquesta darrera setmana els positius i contactes estrets han anat augmentant de manera descontrolada i s’han col·lapsat els centres d’atenció primària. A més, a part d’aquests brots produïts en viatges de final de curs, s’hi afegeixen d’altres que han tingut lloc en activitats «recreatives i d’oci», tal com cataloga Salut, a diversos punts del territori català.

El resultat és que a tot Catalunya hi ha més de 800 contagiats i milers de contactes estrets i, concretament a Girona, hi ha almenys un centenar de positius. Com a conseqüència, les xarxes socials fa dies que estan bullint de comentaris d’usuaris que titllen els joves d’«irresponsables» i «inconscients». A més, els fan culpables d’aquest creixement desmesurat de contagi comunitari, malgrat la crida d’autoritats polítiques de no criminalitzar aquest col·lectiu.

Cristina Lombardia, psiquiatra i cap del centre de salut mental infantil i juvenil del Gironès-Pla de l’Estany de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), considera que es un «greu error» criminalitzar els joves i la societat ha d’evitar «ser cruel» amb ells. Segons ha explicat a aquest diari, «hem d’entendre que els adolescents i joves ara fan més vida social i la necessiten després d’haver estat tant de temps sense gaudir-ne, a més, molts d’ells han acabat batxillerat amb l’estrès que els ha suposat haver d’estudiar telemàticament i amb la incertesa de com els aniria la selectivitat», explica.

Per tot això, «també cal evitar generalitzar i afirmar que tots els joves se salten les normes perquè no és així i no hem d’oblidar que molts d’ells encara no són adults i no els podem exigir que es comportin com a tal».

Alternatives al confinament

D’altra banda, respecte a la polèmica generada per la gestió del govern balear en el confinament dels contactes estrets de positius a un hotel medicalitzat, Lombardia considera que les autoritats polítiques «van actuar sense planificació perquè no hi havia experiències prèvies i s’haurien d’haver pres altres mesures abans d’aïllar-los en habitacions d’hotel, quan es trobaven perfectament bé».

Augment de trastorns

Finalment, respecte a l’afectació de la pandèmia en la salut mental dels adolescents i joves, Lombardia afirma que «encara hi ha seqüeles i estem notant un augment de trastorns alimentaris, de conducta i ansietat, sobretot». D’altra banda, «el quadre clínic d’aquells pacients que ja tenien un trastorn diagnosticat ha empitjorat», constata.

De fet, Lombardia corrobora que «és un dels col·lectius que ha patit més la pandèmia per la pèrdua de rutines, l’aïllament social, l’exposició al contingut nociu de les xarxes socials i la inestabilitat familiar, educativa i econòmica», conclou.