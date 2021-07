Nedar la Costa Brava des de Portbou fins a Blanes sense parar per recaptar fons per eliminar arts de pesca perduts al fons marí. Aquest és el repte KAI, un desafiament solidari «molt dur» i que es farà per primer cop a la història. Un grup de nedadors del club Radikal Swim, liderats per Gerard Alemany, farà la travessa d’entre 115 i 120 quilòmetres a un ritme previst d’uns 3,5 quilòmetres per hora. En total, unes 40 hores seguides nedant. L’objectiu és recaptar més de 50.000 euros per finançar el projecte de la Universitat de Barcelona (UB) Evitem la Pesca Fantasma, una iniciativa per reduir l’impacte devastador de les arts de pesca perdudes. Si les condicions de mar i vent són bones, la travessa començarà el 21 d’agost.

L’equip de Radikal Swim ha impulsat el repte KAI amb l’objectiu de completar desafiaments esportius sense precedents i sempre amb un rerefons solidari, aconseguir diners per projectes i campanyes locals de preservació del fons marí català. El primer serà creuar nedant la Costa Brava de nord a sud i sense parar. No s’ha fet mai i els nedadors admeten que és un repte «molt dur».

Són uns 120 quilòmetres i el nedador que vol fer la travessa sencera sense sortir de l’aigua és Gerard Alemany, que comptarà amb el suport de cinc esportistes més que l’aniran acompanyant i recolzant durant el repte cobrint diversos trams. Alemany ha concretat que la intenció és assolir un ritme mitjà de 3,5 quilòmetres per hora, això vol dir que la previsió és completar el repte en 40 hores. No dormirà i no sortirà de l’aigua en cap moment i només s’aturarà per a avituallament.

Durant tota la travessa, també l’acompanyaran embarcacions de suport, àrbitres, un equip mèdic i de fisioteràpia i, també, suport psicològic. El nedador ha explicat que el repte uneix institucions, empreses, marques i persones compromeses amb el Mediterrani que col·laboren per aconseguir recaptar els més de 50.000 euros que volen destinar al projecte Evitem la Pesca Fantasma de la UB.