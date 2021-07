La Generalitat prepara noves restriccions a Catalunya per frenar la propagació del virus de la covid-19 i avança que seran mesures «quirúrgiques» i que es tractaran amb els sectors que puguin resultar-ne afectats.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es va referir a la situació epidèmica durant la inauguració del nou centre de naixements de l’hospital Germans Trias de Badalona, la Casa Laietània. Ahir al matí, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ja va avançar així mateix en declaracions a TV3 que el Govern prepara noves restriccions. Si bé la setmana passada el Procicat va acordar prorrogar les mesures per a aquesta setmana, sense suavitzar-les ni endurir-les, Argimon va obrir la porta ahir a possibles canvis.

En aquest sentit, va afirmar que estan «analitzant totes les situacions i totes les possibles mesures». «Tot està en estudi», però «no avançaré res ni especularé fins que no estiguin tancades les mesures que puguem dur a terme», va afegir.

El conseller va remarcar que la situació és «molt complicada», i s’hi afegeix una «baixa sensació de risc» entre part de la població jove malgrat que aquest existeix, ja que «la pandèmia no s’ha acabat», va subratllar. Les declaracions d’Argimon se sumen a les de la consellera Laura Vilagrà, que es va referir a l’increment de la xifra de contagis que experimenta Catalunya en els últims dies i va anunciar que el Govern està treballant en la possibilitat d’implantar noves restriccions per frenar l’expansió del coronavirus.

Pel que fa a les restriccions actuals, la consellera de la Presidència va explicar que seguiran vigents fins diumenge i que, si es produeix algun canvi, serà anunciat durant aquesta setmana.

Forta propagació del virus

També va confirmar que el coronavirus s’està propagant sobretot entre la població més jove perquè es tracta de la menys vacunada fins ara i, ja que no ha rebut les vacunes, «té més possibilitats de contagiar-se».

Respecte a les noves restriccions, va puntualitzar que el Govern desitja que siguin molt concretes. La consellera Laura Vilagrà va reconèixer que al Govern hi ha «preocupació» per la situació actual, «perquè són uns nivells de contagi molt alts que òbviament hem de tallar».

La gravetat és «diferent»

D’altra banda, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va afirmar que «anirem prenent les decisions que corresponguin segons el moment que sigui», va manifestar a Catalunya Ràdio, on va reconèixer la preocupació per la situació. Tot i això, va afegir que la gravetat de la malaltia «no és la mateixa que fa uns mesos». També va explicar que s’ha treballat sobre l’oci nocturn però no va avançar cap aspecte. En ser preguntada sobre si una possibilitat era tornar a fer obligatòria la mascareta a l’exterior, va reconèixer que seria «impossible» en el marc legislatiu actual però el Govern recomana el seu ús de manera «molt insistent». D’altra banda, va assegurar que també li preocupen algunes imatges on no es complien aquestes recomanacions en festivals de música. Tot i això, va recordar que aquests festivals han seguit el pla sectorial que es va aprovar.

Cabezas va reconèixer la preocupació davant l’empitjorament dels indicadors de la pandèmia, tot i que va insistir que l’afectació a les UCIs i en la mortalitat és molt baixa. La secretària va dir que la dada més preocupant són els nous contagis que van apareixent però es va mostrar esperançada que amb una bona estratègia de vacunació es podran «aturar» els efectes greus d’aquest nou repunt.

Cabezas va destacar la importància de la vacunació però no només i per això va insistir que és necessari que es continuïn mantenint les mesures de protecció individual. Entre aquestes, l’ús de la mascareta. Va dir que el Govern és partidari de «recomanar» el seu ús també a l’exterior.