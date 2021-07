un projecte formatiu, altruista i sostenible. L’Escola Tècnica de Girona va entregar ahir quatre bicicletes a un Programa d’Inserció Laboral per a joves nouvinguts, resultat del projecte BiciclETGem. Els alumnes de l’ETG que s’estan formant en la reparació de vehicles lleugers han donat una nova vida a les bicicletes abandonades al dipòsit de vehicles, que l’Ajuntament cedeix a entitats sense ànim de lucre. Les tres bicicletes passaran a disposició de joves que no tenen mitjans per desplaçar-se de forma autònoma, gestionades pel PIL Girona.