La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha posat en valor «la important tasca que desenvolupen els servidors i servidores públics cada dia en benefici del conjunt de la ciutadania». Al conjunt de l’Estat, l’evolució de treballadors públics al llarg de l’últim semestre (és a dir, entre juliol de 2020 i gener de 2021) mostra un increment global de 11.924 efectius. El major increment s’ha detectat en el personal dedicat a les comunitats autònomes (on s’han incorporat fins a 87.294 efectius), la major part dels quals són personal temporal per cobrir necessiats derivades de l’emergència sanitària de la covid-19. Les entitats locals, en canvi, han registrat un increment de 26.047 treballadors, mentre que el sector públic de l’estat ha reduït els seus efectius en 1.417.

L’anàlisi del ministeri també estudia l’edat de la plantilla en diversos àmbits, i les xifres evidencien la necessitat d’incoporar noves generacions al treball públic. De fet, gairebé la meitat dels empleats i empleades públics (un 45,55%) es troben a la franja que va entre els 50 i els 59 anys, mentre que els menors de 40 només representen un 12,33%.

Al llarg dels últims deu anys, les administracions públiques han incrementat en un 1% el seu personal, tot i que de forma desigual. En aquest sentit, les àrees sanitària i de docència no universitària són les que més s’han incrementat.

35.873 treballadors del sector públic a les comarques gironines La majoria (21.922) treballen a la Generalitat, mentre que 2.708 corresponen a l’administració estatal i 11.243 als cossos de l’administració local.



La província de Girona és la segona de tot l’Estat amb una menor proporció de treballadors públics per habitant. En total, la demarcació té 35.873 empleats públics -sobretot de la Generalitat, però també de l’administració local i, en menor mesura, de l’estatal-, el que significa que aquests treballadors representen un 4,59% de la població. Només Barcelona, amb un 3,93%, presenta un percentatge més baix. En canvi, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla són les que compten amb un major percentatge de treballadors públics, que en ambós casos representen al voltant d’un 11% de la seva població.

Segons les últimes dades del Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques, corresponents a gener de 2021 i difoses fa pocs dies pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a les comarques gironines hi ha 35.873 treballadors públics. Es tracta d’una xifra que amb prou feines varia respecte a l’any anterior, ja que a gener de 2020 n’hi havia 35.802: per tant, al llarg de 2020, només se’n van sumar 71 de nous. La major part dels empleats públics gironins treballen a la Generalitat -21.922 persones-, xifra que inclou els cossos docents, sanitaris i de seguretat, entre altres. Entre gener de 2020 i gener de 2021, la Generalitat ha incorporat 114 nous treballadors a l’administració, una xifra que és relativament baixa, ja que l’any anterior se n’havien incorporat 504.

Menys treballadors de l’Estat

En segon lloc hi ha els 11.243 treballadors de l’administració local. En aquest cas, se n’han sumat 60 al llarg de l’últim any, ja que a gener de 2020 n’hi havia 11.183. I en canvi, l’administració de l’Estat és l’única que ha perdut personal al llarg d’aquest període: el passat mes de gener comptava amb 2.708 efectius a la demarcació, mentre que el gener de 2020 ascendien fins a 2.811. Per tant, registra 103 treballadors menys. El sindicat CSIF ha denunciat de forma reiterada la manca de personal a l’administració de l’Estat a la província, especialment en àmbits com Estrangeria o Treball, que sovint endarrereixen els terminis per a fer els tràmits. Dels 2.708 treballadors que hi ha actualment, 1.286 corresponen a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, mentre que 1.192 són treballadors de la pròpia administració i 230 pertanyen a l’àmbit de la Justícia.

De tota manera, Girona és la segona província, després de Barcelona, amb un menor percentatge de treballadors públics, ja que equivalen al 4,59% de la seva població. En el cas de la capital catalana, el percentatge se situa en un 3,93%. Altres províncies amb baixos percentatges de treballadors públics són Alacant (4,69%), Màlaga (5,89%) i Tarragona (4,59%). En canvi, les ciutats autònomes de Ceuta (1,47%) i Melilla (11%) són les que compten amb un major volum de treballadors públics, seguides de Sòria (9,01%), Càceres (8,93%) i Terol (8,57%).

D’altra banda, si el percentatge d’empleats públics es calcula en relació als treballadors que estan donats d’alta de la Seguretat Social -i que per tant estan en actiu-, el percentatge de les comarques gironines se situa en un 11,76%. En aquest cas, també es tracta d’un percentatge molt baix, ja que només Barcelona (8,8%) i Guipúscoa (11,3%) registren xifres més baixes.

Observant les dades per gèneres, es pot observar que, dins dels 2.708 treballadors de l’Estat, la majoria (1.738) són homes, mentre que només hi ha 970 dones. En canvi, en l’àmbit de la Generalitat és justament al contrari: hi ha 14.570 dones per 7.352 homes. A l’administració local, la diferència de gèneres no és tan abismal: hi ha 4.696 dones i 6.274 homes.

Finalment, pel que fa al personal universitari, també recollit en l’estadística, a la província de Girona surten 2.203 treballadors: 1.420 pertanyen a la categoria de personal docent i investigador, i 603 a l’administració i serveis.