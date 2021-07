L’hospital Josep Trueta disposa d’una nova eina per millorar el benestar emocional dels infants ingressats. Es tracta de les «Superboxs», unes cobertures de colors per a les bosses de sèrum i medicació endovenosa amb imatges personalitzades per a cada pacient.

La iniciativa arriba al Trueta gràcies a la Fundació El Somni dels Nens, que ha fet una donació de 25 «Superboxs» i un àlbum amb 155 il·lustracions plastificades. Anteriorment, la fundació finançava una psicòloga que, un cop va entrar en plantilla de l’hospital, va alliberar una partida pressupostària. Aquests diners s’han destinat a les «Superboxs».

El projecte d’humanització està desenvolupat per l’hospital Vall d’Hebron i dissenyat per Vecmedical i s’està implementant en diferents hospitals del territori. En la seva creació hi han col·laborat professionals de medicina, treball social, infermeria i enginyeria, així com també voluntaris, famílies i pacients.

El projecte fa possible que els pacients formin part activa del seu tractament, ja que poden personalitzar les seves «Superboxs». Els infants poden escollir-ne el color i el dibuix entre les 155 il·lustracions de l’àlbum.

Aquestes cobertures volen crear un espai més amable per als nens i nenes ingressats en un moment complicat per a ells. L’objectiu és que puguin viure d’una manera més positiva l’experiència de la medicació i que augmenti el seu benestar emocional durant l’estada a l’hospital. A més, també faciliten la tasca de l’Equip d’Infermeria Pediàtrica perquè els infants estan menys angoixats a l’hora d’administrar la mediació o fer una cura.

La coordinadora del projecte i voluntària de la Fundació el Somni dels Nens, Carmen Estrada, ressalta la importància de distreure els nens i nenes. «A aquestes edats, veure sang o els líquids dels medicaments pot resultar incòmde», explica. «Ara estem treballant en un nou projecte d’humanització de la planta d’infantil», avança Estrada.

El Trueta és el primer hospital on la fundació ha finançat les «Superboxs», però ja han rebut encàrrecs de l’hospital de Sant Boi i del Germans Trias i Pujol de Badalona.

Aquesta donació s’emmarca en el programa de mecenatge i micromecenatge de l’hospital Trueta «Fem+Trueta», que té la finalitat d’implicar entitats, empreses i particulars en el projecte assistencial del centre i obtenir recursos complementaris per millorar el confort i el benestar dels pacients i les seves famílies.