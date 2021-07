El sindicat CCOO denuncia que Salut no prevegi aïllar els professionals sanitaris vacunats que donin positiu de covid-19 en alguns casos. Segons indica el sindicat en un comunicat, la modificació del protocol del 2 de juliol estableix que el dia 0 -dia de la definició com a contacte estret-, es farà una PCR al professional i que, si el resultat és negatiu o bé positiu però es considera que no hi ha transmissibilitat o que es tracta d’una infecció passada, pot treballar amb les mesures adequades de protecció. Si la PCR és positiva i es considera que hi ha una transmissió activa, serà considerat un cas nou i haurà de fer aïllament.

La portaveu i delegada de Comissions Obreres de l’hospital Trueta, Maria Àngels Rodríguez, va alertar ahir a aquest diari que aquesta modificació pot fer augmentar el risc de contagi entre professionals i usuaris. «Diàriament tractem amb pacients vulnerables que tenen més risc de contagiar-se. Instem a Salut que modifiqui aquest protocol i detalli com estudiaran la transmissibilitat del contagi amb totes les garanties de seguretat tant per al professional com per al pacient».

Pautes actualitzades

Segons el nou protocol de Salut actualitzat ahir a la tarda, els professionals infectats es podran reincorporar a la feina després dels 10 dies amb la realització d’una prova de diagnòstic que indiqui absència de transmissibilitat, ja sigui una PCR negativa o bé que, tot i ser positiva, es valori com a infecció passada.

En el cas dels vacunats correctament, els treballadors podran seguir treballant si el dia zero tenen una prova negativa o és positiva però es tracta d’una infecció passada. El dia 7 es farà una altra prova, i el treballador s’haurà d’aïllar si surt positiva. Si no estan vacunats o falta una dosi, la segona prova es farà el dia 4.