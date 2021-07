El coronavirus ha colpejat a tota la societat. Sense excepcions. Però les conseqüències sanitàries i, sobretot, socioeconòmiques de la pandèmia no han estat iguals per a tothom. Els sectors més vulnerables de la societat n’han pagat, i ho continuen fent, una factura més cara i entre aquests hi ha el de les persones amb discapacitat que, segons un informe de la Fundació ECOM, han vist agreujades les vulneracions dels seus drets. Tant amb noves problemàtiques derivades directament de la pandèmia i les restriccions imposades com per l’agreujament del seu ja complicat accés a l’habitatge o al mercat laboral. «Hem estat els primers a ser expulsats del món laboral, com ja ens va passar en la crisi econòmica del 2008», assegura, basant-se en dades del «Radar d’ECOM», el president de MIFAS, Albert Carbonell.

«Els protocols no estaven pensats per a les persones amb discapacitat, molts cops ens incloïen en el grup de les persones de la tercera edat... I són situacions i necessitats diferents», detalla Carbonell sobre els problemes, sobrevinguts amb la pandèmia, d’un col·lectiu que va patir especialment en la primera onada amb el col·lapse de la sanitat i que, al seu paper, tampoc ha estat ben tractat ara en el procés de vacunació. «El sistema sanitari va quedar col·lapsat, i que no hi poguéssim accedir no és cap discriminació perquè també li va passar a la resta de la població, i com li va passar a la resta de la població, però molts cops tenim patologies cròniques associades a la nostra discapacitat que fa que necessitem anar sovint als centres d’atenció primària», diu el president de l’associació gironina, i membre de la Fundació ECOM mentre que, pel que fa a la vacunació, recorda que no es va atendre la petició de ser considerats un grup prioritari: «Es va vacunar les persones amb grau de dependència, però no totes les persones amb discapacitat tenim la valoració de dependència. Per exemple jo tinc un 96% de discapacitat i no tinc la valoració, però a la meva discapacitat tinc associades malalties respiratòries que es podrien haver complicat molt en cas d’agafar la covid-19».

La denúncia d’Albert Carbonell que «els protocols no estaven pensats per a les persones amb discapacitats» és compartida pel 87% de la gent consultada per ECOM. La reducció de l’oferta de transport públic, l’eixamplament de les terrasses de bars i restaurants, determinades «mesures d’urbanisme tàctic» o, coses tan aparentment senzilles, com els nous recorreguts per entrar i sortir de les escoles no sempre s’han fet tenint en compte les barreres arquitectòniques. Però, també, apunta Albert Carbonell, les «restriccions en les visites als centres per persones amb discapacitat que, al juny de l’any passat, encara estaven tancades a pany i forrellat quan la resta de la població ja feia setmanes que es podia moure i, per exemple, a la nostra de MIFAS a Girona no vam tenir casos de covid». I, per exemple, ara mateix el nou protocol dels usuaris als centres de dia és, a criteri d’Albert Carbonell, «molt restrictiu» per haver-se aprovat tot just un parell de setmanes.

Al llarg de tot l’any 2020, amb la pandèmia en plena expansió, la Fundació ECOM va rebre 502 consultes de persones amb discapacitat física i orgànica. La majoria eren relacionades amb el dret al treball (32%) i l’accés a l’habitatge. «Són dues problemàtiques que ja teníem abans de la pandèmia, però que ara s’han agreujat més», reconeix Carbonell que, pel que fa a la integració del col·lectiu en el món laboral, recula al que va passar en la crisi econòmica de fa ja més d’una dècada. «Sempre som els primers a ser expulsats del mercat laboral, va passar en la crisi del 2008, 2009 i 2010 i ens havia costat molt tronar a tenir a unes xifres d’ocupació mig acceptables fins que va arribar la covid...».

L’accés a l’habitatge és un problema per a molt segment de la població, però, com revela el president de MIFAS, «quan dius que has de fer un parell de reformes per poder moure’t amb la cadira, però que ja ho tornaràs a deixar com estava quan marxis, molts cops l’acaben llogant a una altra persona». Carbonell lamenta que, per a una persona amb discapacitat, «no és gens fàcil trobar un habitatge adequat». Ho era abans de la covid-19. I ara encara més.