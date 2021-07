El Patronat de Turisme Costa Brava – Girona preveu un "bon estiu" malgrat la pandèmia, tal com ha avançat el president de l'organisme, Miquel Noguer. Noguer ha detallat que enguany no s'arribarà als mateixos nivells que el 2019, però sí que tenen "bones sensacions" pel que fa a les estades. El fet que la campanya de vacunació avanci cada vegada més ràpid mostra un camí esperançador pels hotelers. Malgrat tot el president del Patronat creu que el fet que el govern britànic encara no inclogui la Costa Brava en el llistat de destinacions per viatjar de forma segura els "penalitza" però confia en què aviat es resolgui.

Després d'un any per oblidar, aquest 2021 el sector turístic de la demarcació de Girona preveu aixecar el cap i iniciar el camí de la recuperació. Així ho preveu el president del Patronat de Turisme Costa Brava – Girona, Miquel Noguer, qui ha avançat que aquest 2021 tindran un "bon estiu" malgrat la pandèmia.

Noguer ha matisat que el nombre de visitants "difícilment" es podrà comparar amb el 2019 o de les previsions que feien a l'inici del 2020, quan encara no havia esclatat la crisi sanitària. Tot i així, el president del Patronat ha assegurat que durant aquests primers dies d'estiu es respiren "bones sensacions" entre el sector.

En paral·lel a aquestes bones sensacions, el Patronat de Turisme ha engegat diverses campanyes de turisme per aquest estiu. L'objectiu és mantenir el màxim de visitants catalans i espanyols que l'any passat ja van omplir els establiments de la Costa Brava i del Pirineu de Girona. A més d'aquestes campanyes promocionals estatals, el Patronat també ha anunciat la destinació a televisions franceses, alemanyes, belgues i holandeses per recuperar aquests visitants. En total, l'organisme publicoprivat ha destinat "pràcticament un milió d'euros" en campanyes publicitàries.

L'aeroport remunta, però no salva la temporada

La idea és atraure públic que pugui arribar a la demarcació de Girona en cotxe, ja que Miquel Noguer ha deixat clar que aquest any l'aeroport de Girona "no resoldrà" l'arribada de turistes. Tot i així, el president de l'organisme es mostra confiat i creu que la terminal de Vilobí d'Onyar "anirà remuntant".

A finals de maig arribava el primer avió de Transavia a Girona d'aquest any i pocs dies després ho feia el primer vol de Ryanair. A mitjans de mes la touroperadora TUI també desembarcava turistes belgues a la pista gironina. Ara, l'objectiu és que la companyia Jet2 també ho faci a partir d'aquest juliol.

La intenció és que aquesta aerolínia connecti Girona amb set ciutats del Regne Unit aquest mateix mes de juliol. La companyia està a l'espera que el govern britànic inclogui la Costa Brava o l'estat espanyol dins del llistat de destinacions segures per viatjar i els aixequi la quarantena obligatòria que els fa fer actualment. "Jet2 vol venir, però no pot", ha lamentat el president del Patronat de Turisme.

La importància del mercat britànic

Miquel Noguer ha afirmat que no està en aquesta llista és un "handicap" i "penalitza" el sector turístic gironí, però creu que aviat es resoldrà. Tot i així, la inclusió en aquesta llista no implicarà que hi hagi vols "d'avui per demà" perquè cal un mínim de previsió i també un temps perquè el públic planifiqui les vacances i compri els bitllets d'avió.

Tota aquesta planificació complica l'arribada d'aquests visitants en una carrera contrarellotge que fa actualment la destinació turística de la Costa Brava ara mateix. El major volum de visitants es produeix entre el juliol i l'agost. Si el govern britànic tarda en incloure l'Estat a la llista de destinacions segures, això retardarà la programació de vols i, també, la d'arribada de turistes deixant poc marge de maniobra als empresaris gironins.

De tota manera, Miquel Noguer confia en què aquest 2021 la temporada turística es pugui allargar. Segons explica el també president de la Diputació de Girona, la previsió és que aquest 2021 el bon temps i la calor es mantinguin fins a l'octubre, fet que permetria allargar uns mesos la temporada turística a la Costa Brava.

Previsions optimistes pel turisme local

Malgrat tot, Miquel Noguer ha insistit que aquest any preveuen tenir una bona temporada per l'elevada afluència de visitants locals i de proximitat. El president de l'organisme turístic ha recordat la "bona experiència" que hi va haver l'any passat amb l'elevada afluència de visitants locals durant tot l'estiu en establiments tant a la Costa Brava com al Pirineu gironí.