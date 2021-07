Els indicadors de contagi segueixen disparats a Catalunya i a la majoria de regions sanitàries. A més, hi ha alguns punts on el coronavirus està generant més impacte, com per exemple la ciutat de Girona, on el risc de rebrot se situa en 1.190 punts i s’aproxima al màxim assolit en tota la pandèmia. Cal tenir present que la dada ja gairebé multiplica per dotze el llindar de 100, nivell considerat de risc alt segons Salut. Aquesta xifra s’extreu de l’anàlisi del 25 de juny a l’1 de juliol i tot just la setmana anterior, l’índex era de 97 punts. Per tant, en pràcticament set dies, el risc de rebrot s’ha disparat d’una forma desmesurada, així com els casos i els altres indicadors.

Si tenim en compte la resta de la província de Girona, hi ha un altre municipi en una situació molt complicada. Es tracta de Puigcerdà, que en una setmana ha passat de no registrar cap positiu diagnosticat a tenir-ne 45. Això ha fet que el risc de rebrot passi de 0 a 1.739 en una setmana.

Respecte a la regió sanitària de Girona -Puigcerdà forma part de la regió d’Alt Pirineu i Aran- la situació també és preocupant. Ahir el risc de rebrot ja era de 642, mentre que la setmana anterior era de 72 punts. Els positius s’han multiplicat per cinc en el mateix període, ja que s’ha passat dels 296 contagiats als 1.501. La taxa de reproducció del virus (Rt), indicador que avalua la capacitat de contagi, ja és de 3,11. Això vol dir que una persona infectada en pot contagiar com a mínim tres més de mitjana. D’altra banda, els casos cada vegada sorgeixen més entre persones més joves. Actualment la mitjana d’edat ja ha baixat fins als 25 anys. La positivitat de les proves també és molt significativa ja que arriba a l’11,83%. Si ens centrem només en els tests d’antígens, és del 28%, això vol dir que més d’una quarta part de gironins que es fan el test ràpid surten positius.

Com a bona notícia, l’augment de casos encara no es nota als hospitals. Segons el darrer balanç, hi havia un ingressat i un crític menys que el dia anterior.

Catalunya frega els 1.000 punts

Respecte a Catalunya, la situació encara és pitjor ja que frega els 1.000 punts de risc de rebrot. A la Regió Sanitària de Barcelona, els positius s’han triplicat en una setmana i el risc de rebrot arriba als 1.451 punts, la xifra més alta de tota la pandèmia.

En el conjunt del territori, l’índex és de 978 i l’Rt registra el valor més alt des de l’inici de la pandèmia. Ahir també es va començar a notar l’efecte de la pandèmia en un lleuger augment de la pressió assistencial. Els hospitals catalans van registrar 22 pacients més tot i que les UCIs van baixar en dos pacients menys.

Finalment, es va sumar una sola defunció.