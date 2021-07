El Departament de Salut ha canviat el protocol d’actuació a l’atenció primària i ha decidit que als contactes estrets que estiguin vacunats amb pauta completa no se’ls faci prova PCR ni test d’antigen. Ja s’havia establert fa uns dies que no haguessin de fer quarantena. A més, es reduiran les trucades de seguiment, de forma que només se’n faran el primer dia de la quarantena. S’eliminen, per tant, les del dia 7 i el dia 10. D’aquesta forma, es reduiran les proves PCR i també les trucades a realitzar. Sí que es contactarà amb tots els casos amb resultat positiu, però s’utilitzarà la versió simplificada de l’enquesta per reduir el temps de cada trucada. Als casos simptomàtics correctament vacunats i als sospitosos de reinfecció se’ls farà PCR i seqüenciació per estudiar el tipus de variant que els afecta.