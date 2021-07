«Crear mapes i gràfics de l’evolució de la vacunació» i, en una segona fase, es podrà fer el mateix amb «resultats de les proves diagnòstiques, la transmissió, l’hospitalització, els ingressos a les UCIs i el nombre de morts». Aquestes seran les principals utilitats de PandemonCAT, una aplicació web per seguir les dades actualitzades de la pandèmia que s’ha desenvolupat des de la Universitat de Girona per part d’un equip científic del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) liderat per Marc Sáez i Maria Antònia Barceló.

En les posteriors actualitzacions de PandemonCAT, la idea dels responsables del projecte és que s’hi puguin analitzar «la influència de variables socioeconòmiques i mediambientals en la propagació en l’espai i en el temps de la infecció pel SARS-CoV-2 i la seva incidència en la mortalitat».