En els darrers anys, la progressiva desaparició d’oficines bancàries a molts petits municipis de les comarques gironines ha comportat nombroses dificultats per als seus habitants. Per això, des de fa un any, l’organisme autònom de la Diputació Xaloc ha engegat una campanya als municipis amb delegació d’implementació de TPV (terminals punts de venda). Aquest és un servei addicional que ofereix l’organisme de forma gratuïta amb la voluntat de facilitar, d’una banda, el pagament dels impostos als ciutadans i, de l’altra, la feina als empleats públics dels ajuntaments.

El TPV permet als ajuntaments acceptar pagaments a través de targeta bancària. Juntament amb el terminal, Xalo facilita un lector, un dispositiu que mitjançant un raig làser llegeix un codi de barres i introdueix la informació a l’ordinador.