Passats els primers sis mesos de funcionament de l’aplicació Garrotxa Approp, amb l’objectiu de fomentar el consum local al territori a través de dues funcionalitats bàsiques, les xifres extretes mostren un balanç «molt positiu» de la seva implantació -tant per part dels usuaris com dels comerciants. Segons asseguren, en aquests primers mesos ja són més de 5.200 els usuaris que tenen l’aplicació descarregada als seus dispositius, i són més d’un centenar els establiments d’Olot i la Garrotxa que s’han adherit al projecte. Unes xifres que han permès arribar a un total de 9.559 vendes i amb un import de 553.571,10 euros de despesa realitzada en el comerç de proximitat. Durant aquest semestre s’han registrat un total de 9.559 vendes a través de l’app i s’observa que el divendres és el dia que els usuaris del Garrotxa Approp utilitzen és l’aplicació en les seves compres. La despesa mitjana que es registra és de 57,86 €.

L’aplicació va néixer d’un acord entre associacions empresarials i l’administració pública. El seu funcionament és el següent: a través de la fidelització del consum local i gràcies al retorn del 5% de totes les compres fetes en aquests establiments en forma de diners digitals, els consumidors poden gastar en els mateixos establiments en despeses futures. Segon, l’aportació d’obsequis als treballadors per part de diverses empreses de la comarca en forma de vals de descompte pels comerços, restaurants, allotjaments i activitats adherides a l’aplicació.

A més de la seva funcionalitat per realitzar compres al comerç local, Garrotxa Approp vol ser també una eina per vehicular campanyes amb el mateix objectiu impulsades per municipis de la Garrotxa.