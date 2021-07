Condemnat per ensenyar el penis a una nena d'11 anys per videotrucada. L'Audiència de Girona imposa al processat una pena d'1 any de presó per un delicte d'exhibicionisme. És la pena màxima prevista per aquest delicte i el tribunal la considera "ajustada" perquè, quan el processat va fer la trucada de vídeo, la nena estava amb una amiga i veïna seva: "La conducta de l'acusat no només va ser presenciada per la menor, sinó també per la seva amiga, també menor, costa que augmenta la lesivitat". Aquesta altra menor va gravar la trucada amb el mòbil quan va veure què feia el processat. L'Audiència absol l'acusat d'abús sexual continuat i incitació a facilitar material pornogràfic per manca de proves.