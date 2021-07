A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 75.921 (+630) i 79.618 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.124 persones, cap més.

El risc de rebrot puja 204 punts, fins a 1.098, per sobre dels 82 de la setmana del 20 al 26 de juny. L'Rt puja 21 centèsimes i se situa en 3,81. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 244 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 285. El 13,89% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 36 pacients ingressats, tres més que en l'anterior balanç.

7.100 casos a Catalunya

El Departament de Salut ha declarat 7.100 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 686.505. L'Rt continua pujant, ho fa nou centèsimes, i se situa ara en 3,39. El risc de rebrot també continua clarament a l'alça, puja 179 punts fins als 1.460. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 610, 35 més que en el darrer balanç, mentre que els crítics a l'UCI es mantenen en 133. Tampoc s'ha notificat cap mort en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia es manté en 22.274. La incidència acumulada a 14 dies passa de 401,51 a 445,14. El 15,26% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 178 entre el 20 i el 26 de juny, i puja a 1.460 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja 9 centèsimes i se situa en el 3,39, un valor superior al de la setmana anterior (1,48). La incidència a 14 dies és de 445,14 entre el 27 de juny i el 3 de juliol, per sobre dels 124,42 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 27 de juny al 3 de juliol n'hi va haver 28.475, molt superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 6.056. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 367,07 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (78,07).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 123.732 PCR i 74.878 tests antígens, dels quals el 15,26% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (6,21%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 26,60 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 746.915 casos, dels quals 686.505 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, no se n'ha declarat cap més en les darreres hores, amb 22.274 des de l'inici de la pandèmia: 14.177 en hospitals i sociosanitaris, 4.566 en residències, 1.183 en domicilis i 2.348 no classificables.

Entre el 27 de juny i el 3 de juliol s'han declarat 8 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 10. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 521 persones. La setmana del 20 al 26 de juny n'hi havia 443.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.559 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 35.045. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.809.

Prop de 120.000 noves dosis en un dia

El Departament de Salut ha administrat 4.406.721 primeres dosis de vacuna contra la covid-19 des de l'inici de la campanya, 39.976 més que fa 24 hores; i 2.984.248 de segones, 79.539 més, 119.515 més en total en un dia. A més, hi ha 3.312.905 de ciutadans amb la pauta completa i immunitzades, 87.816 més que en el balanç anterior. Així, hi ha un 56,1% de la població amb una dosi i un 42,2% amb la pauta completa.

Per franges d'edat, tenen la primera dosi el 93,3% de les persones de 80 anys o més; el 92,7% de les de 70 a 79; el 88,1% de les de 66 a 69, el 84,9% de les de 60 a 65; el 81,6% de les de 50 a 59; el 73,8% de les de 45 a 49, el 65,7% de les de 40 a 44; el 51,3% de les de 35 a 39; el 26,1% de les de 30 a 34 anys; el 7,1% de les de 20 a 29 anys; i el 5,3% de les de 16 a 19 anys. També l'han rebut el 85,4% dels treballadors essencials, el 98% de les persones institucionalitzades, el 89,9% del personal de residències; el 92,3% del personal d'atenció primària i hospitalària, el 87% d'altre personal sanitari i sociosanitari i el 90,4% de les persones amb gran dependència.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 92,5% dels ciutadans de 80 anys o més; el 91,8% dels de 70 a 79 anys, el 51,2% dels de 66 a 69; el 62,6% dels de 60 a 65; el 75,5% dels de 50 a 59, el 49,4% dels de 45 a 49; el 20,9% dels de 40 a 44; el 4,9% dels de 35 a 39, el 3,4% dels de 30 a 34, el 2,1% dels de 20 a 29, i el 0,9% dels de 16 a 19. També la tenen el 74,5% dels treballadors essencials; el 97,1% de les persones institucionalitzades; el 87,3% del personal de residències; el 89,7% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 79,3% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari i el 88,6% dels grans dependents.