Els 79 productes elaborats per 51 empreses que s’han premiat en la quarta edició del concurs per obtenir el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent de la Diputació de Girona van rebre ahir el distintiu en un acte a Santa Coloma de Farners

Els productes seleccionats podran utilitzar la marca Girona Excel·lent durant els dos anys de durada del programa. Es beneficiaran d’accions de promoció i difusió, de la participació en fires i esdeveniments especialitzats i també de serveis a l’empresa per a la promoció comercial en el mercat de proximitat.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va remarcar la capacitat de resiliència dels productors de la demarcació davant un moment especialment complicat com l’actual, encara sota els efectes de la pandèmia de la covid-19. «Les dades d’aquesta nova edició [s’hi van presentar 313 productes] consoliden i reafirmen l’encert de l’aposta que fa set anys va fer la Diputació amb la creació d’aquest distintiu. En aquell moment, i ara més que mai, el nostre objectiu és donar suport al sector agroalimentari de les comarques gironines i, sobretot, impulsar-ne i difondre’n els productes», va dir Noguer.

Com a novetat d’aquesta edició, hi ha hagut la incorporació de les fruites seques, les infusions i la mel. A més, s’han introduït canvis a les categories dels arrossos, les cerveses, els embotits, els lactis i el peix per tal d’adaptar-se a les noves tendències i normatives.

La metodologia per valorar i escollir els productes guanyadors són els tasts a cegues. Per prendre la decisió, se n’han valorat l’aspecte, l’aroma, el gust i l’harmonia. En aquesta quarta edició, hi han participat 41 tastadors representatius de la gastronomia, la restauració i el sector agropecuari.

Durant l’acte d’ahir, es va fer un reconeixement de la tasca desenvolupada des de fa molts anys per Pep Nogué i Salvador Garcia-Arbós com a directors de tast del segell Girona Excel·lent.