Els parcs naturals del Cap de Creus, el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i els ports nàutics de la Costa Brava han unit esforços per fomentar i difondre bones pràctiques en la navegació, el fondeig, el busseig i la pesca recreativa. En els darrers anys i especialment arran de la pandèmia, el turisme en espais naturals ha crescut massivament. Això ha portat a fer restriccions d'accés per terra als parcs naturals. Ara, l'objectiu és actuar a nivell marítim per "conscienciar" als visitants de la importància de preservar aquests espais. Per fer-ho, s'han editat díptics i guies i s'està fent formació a les empreses del sector.

Segons l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, en els darrers tres anys el lloguer d'embarcacions ha experimentat un creixement sostingut d'un 30% anual. Però no només això. També ho ha fet el lloguer que no requereix titulació, una "arma de doble fil" per al medi natural, segons el sector.