La Regió d’d’Emergències de Girona compta amb nou càmeres de vigilància en zones de risc d’incendi foretal aquest any. Estan instal·lades en nou punts de la demarcació. A l’Alt Empordà n’hi ha tres: una entre Figueres - Avinyonet de Puigventós, una a Maçanet de Cabrenys i una a la Mare de Deú del Món. A la Garrotxa se n’ha instal·lat una a Olot i al Gironès, dues a Rocacorba, una als Àngels i l’altra a Llagostera. Finalment, la de la Selva es troba en terme de Tossa.

A tot Catalunya se n’han instal·lades 53 càmeres de vigilància a 39 emplaçaments distribuïts per tot el territori, que abasten les zones de més risc. Les càmeres han substituït els guaites forestals. El subdirector general operatiu de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, David Borrell, va explicar aquesta setmana durant la presentació de la Campanya forestal i com va recollir l’ACN que les càmeres no són de detecció sinó de monitorització, perquè els ciutadans ja alerten dels incendis. Les càmeres serveixen per ubicar els incendis i estudiar-ne el potencial per «afinar» a l’hora d’enviar els mitjans aeris.

La substitució dels guaites per càmeres ha comportat queixes del col·lectiu i també informes dels treballadors on informaven que els aparells no poden suplir la seva feina, però finalment Interior ha decidit prescindir-ne.

Per altra banda, la Campanya forestal arrenca a Girona amb 28 parcs de bombers a tot gas, els 19 professionals i 9 de voluntaris. Aquests equipaments estan reforçats, segons les dades proporcionades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Per exemple, s’han reforçat amb 90 persones els Ajudants d’Ofici Forestals (AOF) i en el seu cas, els contractes són de mig any. Ja que es fa per poder lluitar contra la desestacionalització dels incendis, segons la Generalitat.

349 incendis de vegetació

A les comarques gironines, en el primer semestre de 2021, hi ha hagut uns 350 incendis de vegetació. En un estiu que s’espera complicat, com va explicar el consell Joan Ignasi Elena al litoral gironí, aquestes són les dades abans que comenci la temporada més dura pel que fa a incendis forestals. L’any passat, com ja s’ha informat en alguna altra ocasió, va ser totalment atípic i en tota, els Bombers van actuar en tot el 2020 en 376 incendis de vegetació. De moment enguany, la comarca que encapçala les intervencions del cos d’emergències és l’Alt Empordà amb 108 incendis, la majoria agrícoles i urbans. De forestals n’hi ha hagut 12.