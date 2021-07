Un estudi de l’organització Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha situat l’N-260 al seu pas per Girona i el tram de l’AP-7 que passa per Vilablareix entre els 100 primers trams d’un quilòmetre de carretera més perillosos de l’Estat.

L’estudi, que ha utilitzat les últimes dades difoses pel Ministeri de Transports, col·loca el quilòmetre 135 de l’N-260 a Girona, també coneguda com a Eix Pirinenc, en la 49 posició dels 500 que ha analitzat. De fet, l’estadística recull un total de set punts d’aquesta carretera al seu pas per Girona que van des de Ripoll fins a finalitzar la collada de Toses.

El tram amb més accidents és el quilòmetre 135, que entre 2015 i 2019 va concentrar 10 accidents. Té un índex de perillositat de 586, superant per molt la mitjana nacional, que és de 9,5. A més, ha augmentat respecte de l’últim informe, on l’índex arribava als 366 punts. En total l’estudi comptabilitza 35 víctimes en diferents trams d’aquesta via entre aquest període analitzat. Aquest tram de carretera gironí rep una mitjana de 1.200 vehicles diaris.

A més, gran part dels trams més perillosos a la província de Lleida també estan situats en aquesta carretera, així com a Osca, a l’Aragó.

La carretera de l’Estat més perillosa és un tram de l’N-2 a Saragossa, que té un índex de perillositat que supera 686 vegades la mitjana nacional.

Pel que fa al tram de l’AP-7 més perillós de Girona, està situat al quilòmetre 64 de l’autopista, que passa per Vilablareix. En el rànquing dels 100 trams d’autopistes més perillosos apareix en la posició 82. En aquest tram hi ha hagut 23 accidents de trànsit i 44 ferits o morts.

El tram d’autopista més perillós de l’Estat és a Toledo, a l’AP-41.

L’estudi conclou que durant els últims cinc anys l’índex d’accidents amb víctimes per quilòmetre ha baixat, però ha detectat més trams d’alt risc.