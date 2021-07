Les empreses funeràries de les comarques gironines van gestionar 6.854 serveis al llarg del 2020, un 11,4% més que l’any anterior en un augment clarament inferior al que es va donar en el conjunt de Catalunya, un 24,5%, segons les dades fetes públiques ahir per la patronal catalana del sector funerari, l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat). Entre els 6.854 serveis fets a la demarcació de Girona hi va haver 3.523 incineracions, un 37% més que el 2019. El personal funerari gironí va créixer un 3% respecte al 2019 i va assolir la xifra de 93 assalariats. La facturació de les funeràries gironines pràcticament no va variar el 2020 respecte al 2019: va ser de 16,8 milions d’euros.

L’augment del 24,5% en el conjunt de Catalunya va provocar la xifra total de 75.701 serveis funeraris, 14.886 més que l’any anterior. Les incineracions van augmentar un 33,8%: n’hi va haver 38.428. L’increment de serveis a causa de la situació sanitària excepcional ha suposat un increment de la facturació de les empreses associades del 10,4%, inferior, doncs, a l’augment del nombre de defuncions. Han facturat un total de 228,9 milions d’euros, mentre que el 2019 la seva facturació agregada va ser de 207,4 milions. Una altra dada rellevant és la quantitat de llocs de treball del sector, que el 2020 ha donat feina a 1.361 professionals, un 6% més (72 persones) que l’any anterior.

Per demarcacions, més enllà de la de Girona, a Barcelona les empreses funeràries membres d’Asfuncat van prestar l’any 2020 un total de 56.681 serveis, un 28,75% més que el 2019; entre els quals, 30.648 incineracions, un 34,5% més. Donaven feina a 929 empleats, un 5% més que l’any anterior, i van facturar 163,3 milions d’euros, un 10% més que el 2019.

A la demarcació de Tarragona, les empreses funeràries van dur a terme el 2020 7.563 serveis, un 13,5% més que el 2019, entre els quals, 3.110 incineracions, un 24,8% més que l’any anterior. El personal de les funeràries tarragonines va créixer l’any passat fins als 163 treballadors, un 7% més que l’any

I a la demarcació de Lleida, les empreses funeràries van realitzar el 2020 4.603 serveis, un 15,9% més que l’any anterior, entre els quals, 1.147 incineracions, un 31,5% més que el 2019. A les comarques lleidatanes, els llocs de treball del sector es van mantenir estables, amb un total de 37 professionals. La facturació va ser, en el cas de les companyies lleidatanes, de 7,7 milions d’euros, un 3,6% més.

Un increment de la feina de les funeràries que s’explica per l’increment de la mortalitat. L’institut d’estadística espanyol, l’INE, ha revelat que 492.930 persones van morir a Espanya el 2020, la qual cosa suposa quasi el 18% més que el 2019. Sobresurten els augments de defuncions al març i abril, del 57% i 78% respectivament, respecte als mateixos mesos de l’any anterior. També convé remarcar l’evolució de la mortalitat a partir del mes d’agost, especialment a l’octubre i al novembre, mesos en què els decessos es van incrementar en un 21 i un 22% respecte als mateixos mesos de l’any anterior.

Creixen un 21% les cerimònies laiques en el conjunt de Catalunya

Les cerimònies laiques registrades per les empreses membres d’Asfuncat ja són, de mitjana, un 21%, en el conjunt de Catalunya i avancen amb força, sobretot, a la regió de Barcelona. El 69% de les cerimònies que acull Cementiris de Barcelona ja són no religioses, davant de només un 5% de les que es realitzen a la demarcació de Lleida, que n’és l’altre extrem.