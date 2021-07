Els establiments del cap de Creus asseguren que han facturat un 40% menys des de l’inici de les restriccions d’entrada de cotxes al parc natural. El restaurant-bar Sa Freu i el restaurant Cap de Creus lamenten que el pla pilot s’ha posat en marxa «de cop» mentre que consideren que havia d’haver-se fet de manera gradual.

Chris Little, propietari del restuarant Cap de Creus reconeix que era necessari regular l’entrada de vehicles, però creu que aquest canvi tan sobtat «no és la manera més sostenible», i que canviarà el tipus de turisme de Cadaqués. «No pots canviar el perfil de client d’un any a l’altre. El meu client és gent que té diners i ve a menjar bé, per tant, no pujaran a un autobús per arribar fins aquí», comenta. «Si segueix així, hauré d’apujar els preus o fer un restaurant de menjar ràpid, que, la veritat és que no és el meu somni», confessa. Tant ell com el propietari del restaurant-bar Sa Freu, Antoni Llinares, coincideixen en què hauria estat millor deixar que els pàrquings del parc s’omplissin, i tancar l’accés quan estiguessin plens.

Un altre dels aspectes que enfronten les posicions dels restauradors i l’Ajuntament és l’entrada de cotxes que tenen reserva als establiments. L’alcaldessa Pia Seriñana va assegurar ahir després d’una reunió amb els dos restauradors que el consistori els havia facilitat la gestió de les matrícules dels clients amb una app, però els restauradors diuen que aquest sistema els porta més feina que l’anterior. Tampoc es posen d’acord en la quantitat de cotxes permesos per entrar als restaurants. «Aquestes no són les condicions que hi havia quan vaig demanar la licitació», es queixa Llinares.

Amb tot, Seriñana recorda que el projecte és un pla pilot i que es van millorant les mancances. S’està negociant el preu del bus i s’ha instal·lat ombra a les parades, lavabos fixes i bancs.