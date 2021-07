El sector de l’oci nocturn recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la decisió del Govern de tancar de nou els locals per l’augment de contagis de coronavirus. Així ho va confirmar el secretari general de la patronal, Joaquim Boadas, després de reunir-se amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. «És un tancament de cara a la galeria, ara tenen un cap de turc per pagar els plats trencats», va lamentar Boadas. En declaracions des de Salou, va dir que la decisió de tancar els locals és «totalment desproporcionada i contraproduent» i abocarà els joves a un oci nocturn il·legal i sense mesures de control. «La culpa és de l’administració, per la seva inactivitat els últims vuit mesos», va lamentar. «La nostra reacció és d’indignació total», va remarcar Boadas. «L’oci nocturn no és el responsable de l’augment de contagis».