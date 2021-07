El síndic de greuges ha obert una actuació d’ofici per estudiar l’impacte en l’atenció primària del nou repunt de contagis i també les mesures adoptades per l’administració per fer-hi front. De fet ha apuntat que «caldria considerar altres mesures» més enllà de la vacunació dels joves per evitar el col·lapse dels centres d’atenció primària i assegurar l’atenció adequada a tota la ciutadania. En concret, el síndic demana al Servei Català de la salut informació sobre les mesures previstes per reforçar els serveis d’atenció primària davant l’increment de la demanda, els centres i àmbit on s’implementaran i la previsió temporal. D’altra banda, està investigant les dificultats per obtenir el certificat covid de la Unió Europea.

En aquest sentit, el síndic ha rebut queixes de persones que no rebran la segona dosi perquè són menors de 65 anys i han passat la malaltia però també d’aquelles que van ser diagnosticades a través d’un test d’antígens. Sobre el primers, s’ha adreçat al Servei Català de la Salut per saber si s’ha previst una segona dosi per a les persones contagiades i quines actuacions perquè el CatSalut acrediti que estan immunitzades. Sobre els segons, li demana a la Secretaria de Salut Pública informació sobre els protocols per fer tests d’antígens i quina és l’alternativa que s’ha previst per aquest col·lectiu.