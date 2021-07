L’estació de muntanya del Ripollès, Vallter, donarà el tret de sortida a la temporada d’estiu aquest dissabte 10 de juliol i estarà oberta fins al 12 de setembre. Amb una oferta diversa de turisme actiu, l’estació ofereix tota mena d’activitats tant esportives com per al públic familiar. Entre les principals activitats familiars destaca el passeig en el Telecadira Panoràmic, que permet a les persones visitants veure el naixement del riu Ter. L’ascensió amb el Telecadira permet contemplar un paisatge purament alpí i a l’arribada es pot gaudir de vistes panoràmiques al «Mirador-Balcó de la Costa Brava». Les famílies també podran practicar diferents rutes de senderisme familiar a l’entorn de l’estació amb camins de nivells de dificultat per a tothom.

Per a les persones que gaudeixen de l’esport Vallter ofereix activitats com el running o la bicicleta de carretera. També es pot practicar trail running o córrer per la muntanya per multitud de circuits amb traçats tècnics i exigents. A més, Vallter és la porta d’entrada al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, que s’estén a les valls altes del Ter i del Freser, al voltant dels enclavaments de Núria i Ulldeter, fent frontera amb el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans. El parc ocupa 14.750 hectàrees, repartides entre els municipis de Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Pardines, Vilallonga de Ter, Setcases i Molló, tots al Ripollès.

Però sense dubte, el plat estrella és el ciclisme de carretera. L’estació ofereix l’opció de recórrer aquest port de muntanya mític, considerat el sostre de Catalunya, i participar a través del repte virtual «Cronoescalada a Vallter, el sostre de Catalunya». Les inscripcions es realitzaran a través del club Strava de les estacions de muntanya d’FGC Turisme i els participants podran guanyar diferents premis.

L’estació ripollesa també presenta al·licients per a aquelles persones que busquin una proposta de cicloturisme com la Ruta del Ter, creada pel Consorci del Ter, que enllaça dos pols d’atracció turístics com són els Pirineus i la Costa Brava, mitjançant un itinerari que ressegueix el curs del riu Ter i que travessa cinc comarques de Catalunya.

Final de «La Ciclovolta»

Aquest diumenge 11 de juliol, Vallter serà l’escenari de la final de «La Ciclovolta», una prova que neix per commemorar les 100 edicions de la Volta a Catalunya i que compta amb més de 600 persones inscrites. Aquesta marxa començarà al municipi de Camprodon i comptarà amb dues distàncies, la Mitja Ciclovolta (90 km) i la Gran Ciclovolta (140 km). Dins del procés de digitalització d’FGC Turisme, es manté per a aquesta temporada el sistema de venda anticipada a Vallter que permet la compra del bitllet electrònic per al Telecadira Panoràmic a través de la botiga online i sense necessitat de passar per taquilla.