A principis de la setmana passada, el centre d’atenció primària (CAP) de Montilivi comptava amb una vuitantena de positius actius i, només una setmana després, el nombre s’ha disparat fins a 598. De creixements bruscos similars a aquest, n’hi està havent a tot Catalunya i l’origen sol ser el mateix: viatges de final de curs o activitats d’oci on es contagien joves no vacunats. Malgrat tot, també és cert que hi ha alguns punts del territori que despunten per sobre els altres.

En el cas de la ciutat de Girona, «Montilivi és on més han crescut els contagis, tot i que també és l’Àrea Bàsica de Salut que engloba més població», va explicar ahir a Diari de Girona la directora del CAP, Meritxell Saura, qui va assegurar que en una setmana els casos s’han multiplicat per sis i que, sobretot dilluns, les línies telefòniques es van col·lapsar per atendre una allau de trucades dels contactes estrets. I per què Montilivi i no un altre barri? L’explicació és senzilla: «és una zona amb molta acumulació de joves de famílies de classe mitjana, alguns d’ells s’han contagiat a Menorca, en viatges de final de curs, i d’altres tenen una segona residència a la Costa Brava, on hi ha hagut sortides d’oci de les quals n’han sortit positius», va explicar Saura, qui també va afegir que les celebracions de la revetlla de Sant Joan a punts com Platja d’Aro i Cadaqués també han sigut focus de contagi. De retruc, però, a l’ambulatori també estan atenent els familiars i contactes estrets d’aquests joves i el que més preocupa és que el virus arribi a persones vulnerables amb la vacunació incompleta.

Insistència en la vacunació

És per això que des del CAP estan fent una crida a tota la població de 60 a 69 anys que encara no ha rebut la pauta completa de vacunació perquè rebi la segona dosi d’AstraZeneca. A més, s’estan duent a terme moltes més proves PCR i d’antígens a part del seguiment dels positius i contactes estrets. «Tot això ha suposat un sobreesforç per uns professionals ja molt esgotats. S’ha hagut de contractar personal de reforç com ara gestors covid-19», va detallar. «La majoria de contactes ens truquen i col·lapsen les línies , demanem que, si es troben bé, segueixin la quarantena i esperin que contactem amb ells», va aclarir.

Efectes de la variant delta

Un altre factor que està repercutint en la transmissió del contagi és la variant delta. Segons Saura, ja és present en un 40% dels casos que han diagnosticat recentment. La majoria de positius solen presentar un quadre clínic asimptomàtic o lleu, amb predomini de mucositat nasal, a diferència d’abans, quan el símptoma més freqüent era la tos. Malgrat tot, Saura va demanar més prudència a la població i va considerar que la mascareta hauria de tornar a ser obligatòria. «La situació és greu, si això hagués passat fa un any, hauria sigut una catàstrofe, sobretot en població vulnerable».