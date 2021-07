Les vendes d’embarcacions recreatives de gener a juny del 2021 han crescut un 101,85% a la demarcació de Girona respecte al primer semestre del 2020. Això suposa que el sector nàutic gironí ha doblat enguany les vendes d’aquest tipus d’embarcacions després que l’any passat caiguessin a més de la meitat que el 2019, segons les dades de l’Informe del mercat d’embarcacions d’esbarjo publicat per l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques. En els primers sis mesos d’aquest any s’han venut 218 embarcacions, 110 més que l’any passat, quan van ser 108. Tot i això, no s’ha superat la xifra de vendes del 2019, abans de la pandèmia, que va ser de 246 vehicles aquàtics. Aquestes embarcacions recreatives inclouen des de vaixells a motor i de vela fins a motos s’aigua, barques pneumàtiques plegables i barques pneumàtiques semirrigides.

Catalunya supera el 2019

Al conjunnt de Catalunya, en canvi, les dades d’aquest any superen les vendes del 2019. En concret, durant el primer semestre de 2021 s’han matriculat 709 embarcacions d’esbarjo, per sobre del 2019, quan la xifra era de 659. Alhora, les dades d’aquest any són un 91,6% superiors a les 370 matriculacions registrades en el mateix període del 2020. «Seguim amb unes dades de mercat que mostren un dinamisme molt satisfactori per al sector nàutic, amb dades que superen les de 2019. Això reflecteix que la societat definitivament ha incorporat la nàutica entre les seves opcions d’oci estival, si bé és cert que el creixement ha disminuït per diverses circumstàncies, algunes d’elles comunes a molts sectors empresarials, com la falta d’estoc i l’endarreriment d’entrega d’embarcacions», va assegurar el secretari general d’ANEN, Carlos Sanlorenzo.

Pel que fa a la resta de demarcacions, Barcelona concentra 413 matriculacions, un 89,45% més que el 2020. En aquest cas, sí que s’han superat les matriculacions del 2019, que van ser 336 de gener a juny. Tarragona, amb 71 vendes ha crescut un 73,17% respecte les 41 de l’any passat. Es queda just per sota, però, del 2019, quan van ser 72. Finalment a Lleida s’han matriculat 7 embarcacions, un 133,33% més que el 2020. També està per sobre del 2020 quan va registrar 5 vendes.

A nivell estatal, tots els segments per eslora han augmentat en l’acumulat del primer trimestre de l’any. Les embarcacions de menys de vuit metres continuen sent les més demandades, amb una quota del mercat nàutic estatal del 85,6%. Els vaixells a motor, amb un increment de matriculacions del 83,8%, lideren el mercat i són també les embarcacions més demandades. A aquestes li segueixen les neumàtiques semirígides, que augmenten les matriculacions, i els velers, amb un 9% del mercat. Per la seva banda, les motos d’aigua han registrat una caiguda de les matriculacions del 8,7% per la falta d’estoc i l’endarreriment en les entregues, principalment.

Girona aplega el 5,28% de la quota del mercat estatal

Les vendes de Girona suposen el 5,28% de la quota del mercat estatal enguany, mentre que l’any passat van ser el 4,34%. Està per sota, però, del 7,05% que va registrar el 2019. En aquest sentit, Barcelona concentra un 11,03% del mercat estatal, i se situa en segona posició, just per sota de les Illes Balears, que concentren el 18,11%.