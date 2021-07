El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va afirmar que els sis autobusos i camions itinerants que es van posar en marxa per agilitzar la vaccinació amb una sola dosi «si cal també vacunaran de nit». Els mateixos busos que es mouen per tot Catalunya acollint donants de sang serveixen ara per reforçar la vacunació als municipis amb un baix percentatge de població immunitzada. De moment han anat a Barcelona i les Terres de l’Ebre i es fa servir la monodosi de Janssen per tal d’arribar als col·lectius més vulnerables i amb més dificultat per accedir a la vacuna.