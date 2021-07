Lloret de Mar va acollir ahir una nova jornada de vacunació sense marató per a la població del municipi i Tossa de Mar. A primera hora de la tarda les dosis ja s’havien esgotat, després de l’èxit d’afluència. La iniciativa va tenir lloc al teatre municipal de Lloret i anava dirigida a la població de 18 a 69 anys que encara no havien rebut cap dosi i que no haguessin passat el virus els darrers sis mesos. En total, es van posar636 vaccins.